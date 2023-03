Heidi Klum überrascht auf Vogue-Cover mit ihrem Outfit

Heidi Klum gilt als die Modeikone, von der wir dachten, wir haben sie bereits in allen Facetten gesehen. Ob in auffallender Abendgarderobe auf dem roten Teppich bis zum sexy Strandoutfit im Urlaub mit Ehemann Tom Kaulitz - das Model ist zu jedem Anlass immer perfekt gestylt. Doch jetzt überrascht sie alle auf der neuen Vogue-Sonderausgabe. Seid gespannt, so habt ihr Heidi wirklich noch nie erlebt!

Heidi sorgt für den Wow-Effekt

Heidi Klum ziert das neue Cover der griechischen Vogue und verzaubert damit alle. Ihr neuer Look sorgt für ordentlich Wirbel, denn auf dem Cover zeigt sich Heidi Klum von einer ganz neuen Seite und überzeugt mit Natürlichkeit. Das Model setzt auf dezentes Make-Up, traumhafte Locken und eine Frisur im angesagten Sleek-Look - und schafft so einen wahren Wow-Effekt. Diese Naturschönheit braucht einfach nicht viel um zu glänzen. Ihr intensiver Blick und ihre außergewöhnliche Ausstrahlung nehmen einen beim Betrachten des Bildes sofort gefangen. Womöglich setzt sie mit diesem cleanen Look und ihrer selbstbewussten Klarheit ein echtes Statement für mehr Authentizität in der Modelwelt.

Auch bei ihrem Outfit setzt das Model auf schlichte Eleganz und richtet so den Fokus wieder auf ihre ebenmäßigen Gesichtszüge - ohne dass auffällige Kleidung von ihrer natürlichen Schönheit ablenkt. Dafür eignen sich helle Farben und Cremennuancen hervorragend. Der beige Look bezaubert hier in unaufdringlicher Weise und rundet ihren natürlichen Glow perfekt ab.

Das Model hat auch allen Grund zu strahlen, denn sowohl privat als auch beruflich läuft es hervorragend bei Heidi Klum. Sie gehört seit mittlerweile rund 25 Jahren (!) zu den berühmtesten Models weltweit. Ist erfolgreich als Moderatorin, ein gefragtes und bekanntes Werbegesicht und ziert regelmäßig das Titelbild unzähliger Zeitschriften. Nebenbei leistet Heidi Klum noch einen tollen Job als Mutter und unterstützt vor allem ihre wunderschöne Tochter Leni Klum, die wohl die Modelgene ihrer berühmten Modelmama mitbekommen. Und mit Ehemann Tom könnte sie wohl kaum glücklicher sein. Aktuell ist Heidi Klum auch noch im Fernsehen in der bereits 18. Staffel von GNTM zu sehen und zeigt ihren Models, wie sie mit Ehrgeiz und Schweiß bis an die Spitze kommen. Eine wahre Powerfrau!

So zaubert ihr den natürlichen Locken-Look:

Wenn ihr auch so angetan seid von Heidis Locken-Look, dann könnt ihr die Frisur mit diesen Tipps ganz einfach zuhause nachstylen und alle mit eurem natürlichen Look verzaubern.

Für den Natural Style braucht ihr lediglich zwei kleine Hilfsmittel. Zwei Zopfgummis und Salzspray oder Schaumfestiger.

Zuerst besprüht ihr eure Haare mit Zuerst besprüht ihr eure Haare mit Salzspray oder verteilt etwas Schaumfestiger in euer offenes Haar. Danach teilt ihr eure Haare in zwei Haarpartien auf. Nun nehmt ihr euch einen Zopfgummi zur Hand und flechtet zwei lockere Strähnen. Lasst die Zöpfe für ein paar Stunden oder am besten über Nacht trocknen und fertig sind eure Traumlocken

So schminkt ihr Glow-Skin

Und wenn ihr es mal besonders eilig habt, dann haben wir hier noch ein paar schnelle Tipps wie ihr mit Glätteisen, Lockenstab & Co. zu euren Traumlocken gelangt.