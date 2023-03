Paillettenrock: So gelingt der casual Glitzer-Look im Alltag!

Paillettenröcke sind Trend und dürfen definitiv auch vor 20 Uhr getragen werden. Längst ist das Glamour-Piece alltagstauglich und hat sein Gala-Image abgelegt. Wohl dosiert und cool kombiniert passen Pailletten zu fast allen Klassikern in eurem Kleiderschrank. Hier kommen unsere Styling-Tipps!

Paillettenrock mit einem schlichten Shirt kombinieren

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und verleihen einem Outfit einen interessanten Twist. Ein klassisches T-Shirt mit einem schwarzen Mini-Paillettenrock beweist Lässigkeit mit Stil. Der Easy Chic bringt einen Hauch Bling-Bling in den Alltag und bricht gleichzeitig die Glamour-Attitude des Paillettenrocks. Toll dazu: Biker-Boots oder Chucks runden den lässigen Rockstar-Style stilvoll ab.

Paillettenröcke - so tragen ihn die Influencerinnen

Paillettenrock mit Jacke kombinieren

Eleganz meets Coolness: Glamouröse Paillettenröcke werden durch sportliche Blouson-, Biker- oder Jeansjacken neu interpretiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Material der Jacke, das dem Look den entscheidenden Dreh verleiht. So unterstreichen etwa Jacken aus derben Materialien wie gewaschenem Blue-Denim, rustikaler Wolle oder Leder den legeren Stil. Für elegantes Flair sorgen hingegen Jacken aus edlen Textilien mit softem Touch wie Samt, Satin oder Seide – am schönsten Ton-in-Ton zum Paillettenrock.

Edgy Coolness trifft auf pure Eleganz – eine modische Kombination für einen perfekten Streetstyle. © Michelle Sangster

Paillettenrock mit maskulinem Hemd kombinieren

Hier trifft klassischer Business-Stil auf glamouröse Eleganz: Ein maskulines Herrenhemd zum glitzernden Paillettenrock ist chic und souverän zugleich. Der Kontrast zwischen einem Party-Piece und einem Job-Basic verleiht der Kombination einen aufregenden Twist. Vielleicht ist diese Kombi nicht für jedes wichtige Meeting geeignet, aber dennoch mit einem smarten Downgrade absolut bürotauglich. Beim Styling den Saum des Oberteils in den Rockbund stecken, das betont die Taille und sorgt für klare Proportionen. Dazu machen eine filigrane Kette und Ohrringe sowie eine klassische Handtasche und Pumps das Outfit perfekt.

Paillettenrock mit Strick kombinieren

Kuschelig und glamourös: Ein Strickstück setzt einen legeren Kontrast zum paillettenbesetzten Rock. Ob figurbetonter Feinstrick-Rolli oder rustikales Zopfmuster im Oversize-Look – Strick plus Pailletten ist ein stilsicheres Styling-Duo, das zu vielen Anlässen passt: zum Business-Meeting genauso wie zum Brunch mit Freund:innen. Neben Schwarz wirken monochrome Kombis in soften Tönen besonders schön, wie etwa Creme zu Gold oder Grau zu Silber. Wer es nicht zu glitzernd mag, wählt einen Rock mit matten Pailletten, der dem Look mehr Ruhe verleiht. Elegante Ankle-Booties, Pumps oder Sandaletten runden das extravagante Styling stilvoll ab.

Paillettenrock mit einem Blazer kombinieren

Paillettenrock plus Blazer ist die Erfolgsformel für einen eleganten Look. Mit einer Bluse, einem Shirt oder Pullover in der gleichen Farbe, kommt der Paillettenrock besonders gut zur Geltung. Durch den monochromen Look und die unterschiedlichen Materialien wirkt das Outfit besonders interessant. Ob klassisches Schwarz oder edle Metallnuancen wie Silber mit Grau – je nach Tageszeit und Anlass sind hier alle Töne erlaubt. Elegante Pumps oder sexy Highheel-Booties machen den sophisticated Look zum Eyecatcher.

Paillettenrock mit einer feinen Bluse kombinieren

Das richtige Verhältnis von zart und hart: Eine filigrane Chiffonbluse ist auf alle Fälle ein ungewöhnlicher Kontrast zu den schillernden Metallplättchen. Allerdings sollte das feine Oberteil dem Paillettenrock keine Konkurrenz machen. Blusendetails wie Volants-Manschetten, Rüschenkragen oder einer Schluppe sollten lieber dezent sein, sonst stehlen sie dem Glitzerrock die Show. Am schönsten sind hier Kontraste wie Schwarz mit Creme-Weiß oder alternativ die Reduktion auf eine Farbe. Je nach Anlass dazu elegante Sandaletten oder Pumps tragen.

