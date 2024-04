Presse-Teaching bei GNTM: So cool ist der Business-Style von Journalistin Claudia von Brauchitsch

In Folge 9 von "Germany's Next Topmodel" stehen die Kandidat:innen der "SAT.1 Nachrichten"-Anchorwoman Claudia von Brauchitsch im Interview Rede und Antwort. Dabei überzeugt die Fernsehmoderatorin nicht nur mit direkten Fragen, sondern auch mit ihrem Outfit. Hier erfährst du alles über ihren stilvollen Business-Look.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Moderatorin überzeugt im Hosenanzug mit Graffiti-Muster

Sie trägt einen eleganten Hosenanzug mit auffälligem Graffiti-Design und ebenso intensiven Farben - und doch wirkt sie souverän und kompetent. Claudia von Brauchitsch beherrscht es perfekt, ihre professionelle Erscheinung mit ihrer Kleidung zu unterstreichen, ohne dabei auf modische Akzente zu verzichten. Schwarz, Weiß und ein leuchtendes Gelb mischen sich in abstrakten Graffiti-Mustern im Allover-Print auf dem modischen Hosenanzug, der aus einer locker fallenden Hose und einem lässigen Long-Blazer über einem schlichten, weißen Turtleneck-Shirt besteht. Accessoires setzt sie nur sparsam ein, lediglich silberne Ohrringe in Tropfenform und Ringe an den Fingern.

Im Clip: GNTM-Kandidat:innen im Interview bei Claudia von Brauchitsch

Der coolen Business-Look der Journalistin

Claudia von Brauchitsch hat bereits in den vergangenen Jahren den Topmodel-Anwärter:innen beim Medien-Teaching auf den Zahn gefühlt. Im letzten Jahr stand vorher ein ausgiebiges Fitting mit zahlreichen Outfits an.

Claudia von Brauchitsch ist bekannt für ihren eleganten und professionellen Kleidungsstil, der ihre Souveränität unterstreicht und gleichzeitig modern und cool wirkt. Ihr Business-Outfit besteht aus modischen Blazer und Hosenanzügen, gemusterten Oberteilen, eleganten Kleidern und bunten Farben. Einen schlichten Zweiteiler in Dunkelblau oder Grau sucht man bei ihr vergebens. Denn wenn sie den klassischen Anzug trägt, dann in sattem Rot, kariert oder eben mit buntem Graffiti-Muster. So gelingt es ihr, Seriosität und Individualität zu vereinen. Gezielt eingesetzte Accessoires wie dezenter Schmuck oder elegante Uhren komplettieren ihren Look.

Auch in Folge 9 von GNTM: Kilian Kerner ist als Gastjuror zurück.