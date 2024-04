GNTM-2024-Kandidatin Stella: Sie begeistert in diesem süßen Boho-Outfit beim Laufsteg-Training

In Folge 9 nimmt Mode-Designer Kilian Kerner die Topmodel-Anwärter:innen ganz genau unter die Lupe: Wie gut schlagen sie sich auf dem Catwalk? Stella überzeugt den Fashion-Designer im Boho-Look, der perfekt ihre natürliche Ausstrahlung unterstreicht. Hier erfährst du, was den Bohemian-Trend ausmacht.

Bohemian-Style auf dem Laufsteg: Stella in Flared Jeans und Häkelpulli

Die Topmodel-Anwärter:innen geben alles beim Catwalk-Teaching mit Kilian Kerner. Im selbstgewählten Outfit zeigen sie dem Fashion-Designer, was sie bisher auf dem Laufsteg gelernt haben. Stella überzeugt im entspannten Boho-Style, mit einer hochgeschnittenen Blue Jeans mit Schlag und einem kurzen, weißen Häkel-Pulli. Klassische High Heels in Marineblau komplettieren das Outfit und unterstreichen den fließenden Look der Schlaghose.

Der einfache Look betont Stellas durchtrainierten Körper und wirkt sehr stilsicher. Dabei endet der kurze Pullover in Häkel-Optik knapp über einem braunen Ledergürtel mit großer Lederschnalle und gibt den Blick auf ein wohlgeformtes Sixpack frei. Die eng geschnittene Jeans geht ab Kniehöhe in einen angesetzten Schlag über, der sich bis zum Saum fast glockenähnlich erweitert. Ein lässiger Look, der die Retro-Styles der frühen 2000er wieder aufleben lässt.

Auch privat setzt die schöne Dortmunderin im weißen Leinen-Dress mit Häkel-Korb, Sandalen und Armreifen auf Boho-Vibes.

Die blonden Strähnen in Stellas Haar erinnern an die Sunset-Blonde-Highlights von J.Lo und verleihen ihr den beliebten Sunkissed-Look. Das dezente und natürliche Make-up unterstreicht den Bohemian-Style.

Bohemian-Stil: Das sind die Key-Pieces des Boho-Looks

Der Boho-Trend hat seine Wurzeln in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren, beeinflusst von der Hippie-Bewegung und der Romantik der Bohème-Lebensweise des 19. Jahrhunderts. Seit dem flammt der Mode-Trend immer wieder auf und entwickelt ich stetig weiter. Heute steht er für natürliche Materialien, einen Hauch von Vintage und Lebensfreude. Ein Kernstück des Looks ist das Oberteil in Häkel-Optik, gefertigt aus natürlichen Materialien und mit sichtbaren, kunstvollen Mustern verziert. Er suggeriert Handarbeit und Individualität, zwei Werte, die im Bohemian-Style hochgehalten werden.

Flared Jeans erinnern an die Mode der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, die Zeit der Hippies und dem Ursprung der Boho-Kultur. Weitere Key-Pieces des Boho-Styles sind wallende Kleider und weite Tuniken, ethnische, florale und abstrakte Designs, Cowboy-Boots, Sandalen und Clogs, sowie Accessoires aus natürlichen Materialien, wie Lederarmbänder, Fransentaschen oder Holzperlen.

Fließende Kleider, florale Muster und Natürlichkeit: Privat zeigen sich Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz gerne im Boho-Style, wie beispielsweise während ihres Italien-Urlaubs 2023.