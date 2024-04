Bei GNTM 2024: So extravagant sind die Patchwork-Jeans-Looks der Kandidat:innen

Auf dem Laufsteg sieht man die Models in außergewöhnlichen Klamotten. Doch auch in der Freizeit tragen die Topmodel-Anwärter:innen Outfits, die es in sich haben. Ganz oben auf der Liste: kreative Denim-Looks. So inszenieren die Kandidat:innen ihre Jeans-Outfits!

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Aldin von Kopf bis Fuß in Denim

Jeans sind nicht nur ein Favorit von Heidi Klum - auch die GNTM-Kandidat:innen lieben ausgefallene Denim-Looks. Wenn sie nicht gerade extravagante Outfits auf dem Laufsteg präsentieren, scheinen Jeans der Go-to-Look bei den Models zu sein. Und dabei können ihre Outfits durchaus mit den Looks von Heidi Klum mithalten! Aldin trägt Jeans von Kopf bis Fuß, kombiniert eine lässige Patchwork-Jacke mit einem knappen Denim-Top. Eine helle Jeans im Worker-Style komplettiert den Allover-Denim-Look. Die Jeans-Jacke mit Fransen-Details macht den Ton-in-Ton-Look zu einem echten Hingucker.

Im Clip: Jeans-Fransen im Trend

Ein Denim-Outfit mit Patchwork haben wir erst vor Kurzem bei Heidi Klum gesehen: Beim Umstyling trug sie einen ausgefallenen Upcycled-Jeans-Look, der aus wiederverwendetem Vintage-Denim zusammengesetzt wurde.

Schon gesehen? Mit diesem Outfit macht Topmodel Winnie Harlow Heidi Klum fast sprachlos.

Mare im coolen Look mit Nieten und Schnüren

Schlichte Outfits sind ein No-Go für Mare - sie liebt es extravagant, je auffälliger, desto besser. Und deshalb sind wir auch keineswegs überrascht von ihrem Freizeit-Look. Statt Blue Denim setzt sie auf ein gestricktes Ensemble von Florian Eisele @thekniflow mit Nieten und Bändern. Das handgefertigte Set besteht aus einem schulterfreien Langarm-Top und einer Bootcut-Hose, die mit zahlreichen Schnüren und Ösen versehen sind. Diese sorgen für einen besonders coolen Look und gleichzeitig für einen perfekten Sitz. Ähnlich wie bei einer Lederhose können die Klamotten durch die Schnüre an die Körperform angepasst werden. Die Strick-Designer Florian Eisele stellt die außergewöhnlichen Outfits in Handarbeit nach seinen Ideen her.

