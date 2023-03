Style-Vorbilder: Das sind  Deutschlands Top 10 der beliebtesten Mode-Influencer!

Ob neue Fashion-Trends, persönliche Einblicke oder Videos, die uns zum Lachen bringen: Ohne Influencer:innen wären Instagram, TikTok und Co. doch nur halb so spannend. Wir verraten, wer eure Likes wirklich verdient hat.

Lustige Memes mit der besten Freundin hin- und herschicken, Urlaubseindrücke teilen, den neuen Schwarm stalken – Instagram ermöglicht es uns, in Kontakt zu bleiben und Neues zu entdecken. Vor allem für modische Inspiration werden soziale Netzwerke gefeiert. Ihr sucht nach coolen Looks zum Nachstylen? Dann schaut doch mal auf den Profilen der zehn beliebtesten Fashion-Influencerinnen Deutschlands vorbei.

DIe erfolgreichsten Beauty-Influencer:innen weltweit gibt's hier.

Sind Influencer:innen glaubhaft? Mehr im Clip:

Lisa und Lena

Wer die beiden Namen hört, denkt vermutlich sofort an die Zwillinge Lisa und Lena Mantler, die mit ihren Lipsync- und Tanzvideos auf TikTok in kürzester Zeit eine riesige Fanbase aufgebaut haben. Mittlerweile inspirieren die zwei vor allem auch mit ihrem coolen Style. Heute liegen sie mit 19 Millionen Follower:innen unangefochten auf Platz 1 der beliebtesten Fashion-Influencerinnen Deutschlands.

Heidi Klum

Selbstverständlich darf Germany’s Next Topmodel Chefin Heidi Klum in der Liste der deutschen Fashion-Influencer nicht fehlen. Die Modeikone nimmt ihre über zehn Millionen Follower:innen regelmäßig mit und teilt sowohl private Einblicke als auch modische Highlights aus ihrem Alltag und von Hollywood-Events.

Paola Maria

Im Oktober 2013 startete die YouTube-Karriere der gebürtigen Italienerin Paola Maria Koslowski. Bis heute liegt ihr Fokus auf Beautythemen, aber auch Fashion-Posts und Einblicke in ihr Familienleben sind fester Bestandteil ihres Contents. Über drei Millionen Menschen folgen ihr allein auf Instagram.

Stefanie Giesinger

Als strahlende Siegerin ist Stefanie Giesinger 2014 aus der neunten Staffel Germany’s Next Topmodel hervorgegangen. Seitdem ging es für die gebürtige Kaiserslauterin immer weiter bergauf. Mit ihrer sympathischen und authentischen Art begeistert sie ihre fast fünf Millionen Follower:innen und steht für einen sportlichen, aber gleichzeitig sexy Look.

Leonie Hanne

Mit ihren High Fashion Couture-Looks bringt Leonie Hanne ihre rund 4,5 Millionen Follower:innen zum Träumen. Sie nimmt uns mit auf die angesagtesten Fashion Weeks dieser Welt und darf in prunkvollen Roben durch die Straßen der Modemetropolen laufen. Wer ihr folgt, bekommt fast das Gefühl, dabei zu sein. Wenige Everyday-Outfits, dafür jede Menge Inspiration und Wow-Looks.

Caro Daur

Im Jahr 2021 belegte Caro Daur Platz 3 der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands, was ihren Marktwert betrifft. Ihre rund vier Millionen Follower:innen feiern die Hamburgerin für ihren Modestil, die Fitness-Inspirationen sowie ihre humorvollen, selbstironischen Videos. Von Red Carpet-Momenten bis zu lässigen Denim-Looks – Fashion-Fans werden auf ihrem Instagram-Account auf jeden Fall fündig.

Caro Daur – die Bloggerin aus Hamburg ist bekannt für Stilsicherheit, bietet ihren Fans und Follower:innen Fitness-Inspirationen und punktet mit humorvollen Clips. © Alessandro Bremec

Lena Gercke

Sie war 2006 die erste Gewinnerin von Germany’s Next Topmodel und arbeitet bis heute erfolgreich als Model und Moderatorin. Aber auch als Designerin hat sie sich einen Namen gemacht. Seit 2019 bringt die gebürtige Marburgerin gemeinsam mit dem Onlineshop AboutYou ihr eigenes Modelabel "LeGer" by Lena Gercke raus. Bei Instagram teilt das Topmodel fast täglich Schnappschüsse von sportlichen Looks mit ihren rund drei Millionen Follower:innen.

Die Gewinnerin der ersten GNTM-Staffel führt mittlerweile ihr eigenes Modelabel LeGer by Lena Gercke. © Kira Hofmann

Xenia Adonts

Erst 2021 wurde die deutsche Fashion-Influencerin vom Wirtschaftsmagazin Forbes auf die berühmte Liste der "30 unter 30" gewählt. Denn sie ist nicht nur bei Instagram erfolgreich, sondern hat 2019 ihr eigenes nachhaltiges Fashion-Label "Attire – The Studio" gegründet. Mit großem Erfolg. Damit gehört die Wahl-Pariserin natürlich auch auf unsere Liste der Top Fashion-Influencerinnen Deutschlands.

Lorena Rae

Das deutsche Model ist den meisten vermutlich als wunderschöner Victoria’s Secret Engel oder Ex-Freundin von Hollywood-Hottie Leonardo DiCaprio bekannt. Seit August 2022 können Fans der Diepholzerin ihre stylishen Looks ganz einfach nachshoppen. Denn ähnlich wie Model-Kollegin Lena Gercke, hat auch Lorena mit AboutYou ein eigenes Label lanciert. Den rund 1,8 Millionen Follower:innen gefällt’s.

Ischtar Isik

Im Jahr 2018 wurde die Berlinerin bei einer Umfrage von Statista zur glaubwürdigsten Influencerin Deutschlands gewählt. Sowohl bei YouTube als auch bei Instagram ist Ischtar aktiv und nimmt ihre Fans mit in ihren Alltag. Neben coolen Outfit-Posts teilt sie Buch-Empfehlungen, Rezept-Ideen, redet aber auch über Themen wie Selbstliebe oder toxische Freundschaften. Ein bunter Mix, der Spaß macht.

Fashion-Influencer: Warum dieser Hype um Mode?

Die einfache Antwort: Weil’s Spaß macht. Mode kann so viel mehr sein als eine einfache Klamotte. Du stehst morgens mit guter Laune auf, die Sonne scheint und du fühlst dich einfach wohl in deiner Haut? Dann wird sich das genauso in deinem Look widerspiegeln wie ein schlechter Tag. Wer kennt’s nicht? Die Haare sitzen nicht, man hat einen Blähbauch und möchte sich am liebsten verkriechen – dann heißt es ab ins entspannte Wohlfühloutfit.

Wir können mit dem richtigen Styling unsere Stimmung unterstreichen oder dafür sorgen, dass wir uns so wohlfühlen, wie es an dem Tag nur möglich ist. Mit Mode setzen wir Signale, steuern, wie unsere Umwelt uns wahrnimmt – und wir können mit Farben sogar unser Selbstbewusstsein pimpen. Da uns allen manchmal Ideen für neue Looks oder Trends fehlen, gibt es zum Glück eine Vielzahl cooler Influencer:innen, deren Outfits uns inspirieren.



Lust auf noch mehr Mode-Inspo? Kennst du schon die größten Fashiontrends 2023 und weißt, welche Trendfarben, Materialien und Schnitte angesagt sind? Wir zeigen die Schuhtrends 2023 – mit einem Überraschungstrend für den Winter! Und ja, es ist wahr: Hüfthosen sind zurück! So kombinieren wir die Low Waist Jeans.

Was braucht man, um Fashion-Influencer:in zu werden?

Du bist bekannt für deinen coolen Style und es macht dir Spaß, die neuesten Trends vor allen anderen zu entdecken? Du stehst gern vor der Kamera und hast jemanden an deiner Seite, der gute Fotos knipsen kann? Dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst, um selbst Fashion-Influencer:in zu werden. Auch wenn es heute sehr viel länger dauert, auf Social Media eine hohe Reichweite aufzubauen als noch vor einigen Jahren – wenn du Spaß daran hast, andere mit deinem Content zu inspirieren, regelmäßig postest und individuelle Beiträge kreierst, werden dir nach und nach immer mehr Leute folgen. Probier es doch einfach mal aus!