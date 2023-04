Taylor Swifts Trend-Outfit nach der Trennung von Jow Alwyn: Versteckte Botschaft für ihre Fans?

Nach sechs Jahren soll alles Aus und Vorbei sein: Am Osterwochenende berichteten Newsoutlets wie das amerikanische "People"-Magazin über die Trennung von Sängerin Taylor Swift und ihrem Schauspieler-Boyfriend Joe Alwyn. Jetzt wurde sie erstmals nach der Trennung in der Öffentlichkeit gesehen - und ihr Outfit hat massenweise versteckte Messages (laut ihren Fans). Was hinter dem Break-up-Look stecken könnte, gibt es hier.

Taylor Swifts Revenge-Look nach der Trennung von Joe Alwyn

Gemeinsam mit ihren Freunden Jack Antonoff (der übrigens auch maßgeblich an ihren Alben mitschreibt und produziert) und Margaret Qualley war Taylor Swift am 10. April zum Abendessen in einem Restaurant verabredet. So weit, so unspektakulär. Wäre nicht wenige Tage zuvor die Neuigkeit an die amerikanischen (Klatsch-)Presse rausgegangen, dass Taylor und Joe Alwyn sich nach sechs Jahren Beziehung still und heimlich - und in Freundschaft - getrennt haben sollen. Die News Schlug nicht nur unter Swifties , wie sich die Fans von Taylor selbst nennen, Wellen, da schon länger eine Verlobung oder gar eine Hochzeit der beiden im Gerüchte-Kosmos schwirrte. Doch nein - die Realität nach der Blase, in denen sich die beiden durch Corona-Lockdown und Taylors kleiner Arbeitspause nach ihrem Skandal-Drama mit Kanye West und Kim Kardashian (long story) befanden, zerplatzte. Taylor Swift tourt gerade in den USA mit ihrer "The Eras Tour" (und sie großartig aus - alles zu ihren Looks der "Eras"-Tour gibt's natürlich auch bei uns) und wurde ein noch größerer Star, in dessen Schatten Joe sich angeblich nicht mehr Wohl gefühlt haben soll.

Diese Botschaften soll Taylor in ihrem Outfit versteckt haben

Doch Taylor Swift wäre nicht Taylor Swift, wenn sie nicht zeigt, dass sie besseres zu tun hat, als einem Mann hinterherzuweinen. Wie eben Essen gehen mit Freunden. In einem Revenge-Look, dass das Internet zum explodieren gebracht hat! Denn laut Fans stecken einige versteckte Botschaften in dem Jeans-und-Shirt-Look von Taylor. Das wäre nicht komplett weit hergeholt, da Taylor bekannt dafür ist, für ihre Fans in Musikvideos und öffentlichen Auftritten kleine Symbole und Messages zu verstecken, die auf etwas größeres Hinweisen.

Allein der Ort der Verabredung sorgt für Spekulationen. Denn Antonoff, Qualley und Swift trafen sich beim italienischen Restaurant Via Carota in New York City, das unweit der Cornelia Street liegt, nach der ein Song auf ihrem Album "Lover" benannt wurde - das Album, in dem Taylor über ihre Liebe zu ihrem Joe gesungen hat.

Taylor Swift macht einen auf Lady Diana

Taylor trug beim Dinner-Date ein schulterfreies schwarzes Top - und erinnert an das Revenge-Dress von Lady Diana! Die zeigte sich erstmals nach der Scheidung von (damals Prinz, heute) König Charles in einem enganliegenden, schwarzen und vor allem schulterfreien Dress. Ihre Botschaft an Charles war umissverständlich: Schau, was du verpasst. Und sie kam an. Die Welt verlor der Verstand, dass jemand wie Lady Di sitzen gelassen werden konnte. Das Outfit von Diana wurde als "Revenge-Dress", also "Rachekleid" bekannt - und setzte neue Maßstäbe in der Modewelt nach einer öffentlichen Trennung. Mit dem ähnlichen Ausschnitt von Taylors Oberteil gibt sie einen subtilen Hinweis auf die Trennung zu Joe - und auch, dass sie bereit ist, alleine die Welt zu erobern wie es einst Prinzessin Diana getan hat.

Das sollen die trendingen Y2K-Schmetterlinge bedeuten

Zum schwarzen Top kombiniert Taylor ihre klasischen roten Lippen und trägt ihre schulterlangen Haare entspannt offen. Sie trägt außerdem eine Jeans mit modernen Y2K-Vibes, auf deren linken Oberschenkel ein Cut-Out in Form eines Schmetterling ist, dessen Ränder mit Kristallen veredelt wurden. Der Schmetterling ist zum einen ein generelles Zeichen für Neubeginn beziehungsweise Neugeburt - und ein passendes Symbol um nach einer Trennung einen neuen Lebensabschnitt einzuläuten. Außerdem, was für alle Taylor Swift-Fans die viel spannende News sein wird, kommt das Schmetterlingssymbol auf Taylors nach ihre selbst benannten Debütalbum auf dem Cover zu sehen war. Sagt Taylor mit ihrer Butterfly-Jeans also, dass ihr nächstes Album ihr Re-Recording von "Taylor Swift" sein wird? Die Fans würde es freuen. Taylor nimmt seit einigen Jahren alle ihre Alben auf, deren Rechte nicht an sie sondern an Justin Biebers Manager Scooter Braun verkauft wurden. Damit er an den Songs keine Kohle verdient (Scooter und Taylor mögen sich nicht), fing Taylor an, ihre alten Alben wie "Red" wieder aufzunehmen und ein "Red (Taylor's Version)" daraus zu machen. Nun könnte die Hose von ihr also ein Zeichen sein, dass bald "Taylor Swift (Taylor's Version)" auf den Markt kommt.

Doch Herzschmerz? Eine Halskette, die an Joe Alwyn erinnert?

Adleraugen haben bei Taylors Look auch eine kleine Goldkette mit einem "J"-Anhänger gespottet. Etwa eine Anspielung oder noch ein Andenken an ihren Ex-Freund? Sie trug während ihrer Beziehung zum Schauspieler einen ähnlichen (oder gleichen) Anhänger von Tiffany & Co.. Macht der Gewohnheit oder erklärt Taylor ganz nebenbei, dass die Trennungsgerüchte Quatsch sind...?