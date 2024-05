Zeig her deine Beine! Diese It-Pieces kombiniert Heidi Klum zum Minirock-Trend

Hoher Besuch in Folge 13 bei "Germany's Next Topmodel": Schauspieler Thomas Kretschmann und Regisseur David Helmut unterstützen Heidi Klum, während die GNTM-Models ihre Schauspielkünste beim Videodreh im American Diner unter Beweis stellen. Passend zur Location erscheint Heidi in einem coolen Minirock im Schulmädchen-Style.

Heidi Klum inszeniert sich im Highschool-Look

Mit ihrem Outfit erinnert sie ein wenig an Alicia Silverstone als Cher aus dem Film "Clueless": ein karierter Minirock, ein schlichtes Oberteil und hohe Stiefel. Dezent geschminkt und mit langem, offenem Haar verkörpert sie perfekt den American-Schoolgirl-Style: Ein kurzer, karierter Minirock aus derber Wolle in den neutralen Farben Braun, Beige und wenig Grün, kombiniert mit einem schlichten, hellen Turtleneck-Shirt.

Der sexy Twist? Dunkelbraune Overknees in Schlangenleder-Optik! Die goldene Kette mit Anhängern verschwindet fast unter den langen, goldglänzenden Haaren, die ihr locker über die Schulter fallen.

Das zeichnet den Schulmädchen-Look aus

Wer kennt sie nicht, die Highschool-Girls Cher und ihre Freundinnen aus dem Neunziger-Kultstreifen. Ihr unvergesslicher Modestil gilt als Inbegriff des Preppy-Looks und erlebt regelmäßig ein Revival durch aktuelle Teenie-Filme und Serien wie "Gossip Girl" und "Glee". Der Mix aus Old-Money-Look und aktuellen It-Pieces mit einem Hauch von Retro-Vibes zeichnet sich durch diese Elemente aus:

Karierte Outfits: Eines der ikonischsten Outfits von Cher ist ein gelbes Eines der ikonischsten Outfits von Cher ist ein gelbes kariertes Ensemble, bestehend aus einem Minirock und einem passenden Blazer . Dieses Outfit hat sich als eines der bekanntesten Bilder des Films etabliert und beeinflusst bis heute die Mode. Luxuriöse Accessoires: Cher kombiniert ihre Outfits oft mit hochwertigen Accessoires wie Cher kombiniert ihre Outfits oft mit hochwertigen Accessoires wie Designer-Handtaschen Schals und Statement-Schmuck Auffällige Schuhe: Von modisches Statement. Von Mary Janes über Kitten Heels bis hin zu Plateauschuhen - Chers Schuhwerk ist vielfältig und immer ein Natural Beauty: Chers Haar ist meistens offen und glatt gestylt, manchmal auch mit sanften Wellen. Ihr Make-up ist typischerweise frisch und natürlich, wobei besonderes Augenmerk auf klaren Teint liegt. Chers Haar ist meistens offen und glatt gestylt, manchmal auch mit sanften Wellen. Ihr Make-up ist typischerweise, wobei besonderes Augenmerk auf perfekt geformten Augenbrauen und einemliegt.

Heidi Klum schafft es perfekt, diesen Stil zu imitieren und wirkt mit ihrem jugendlichen Aussehen fast selbst wie eine Schülerin. Statt hoher Kniestrümpfe trägt die GNTM-Chefin Overknees, die definitiv zu ihren Schuhfavoriten gehören. Damit verleiht sie dem Outfit ihre persönliche Note und macht den Look zum Hingucker.