Bereits über 147 Millionen Euro eingespielt: "Beetlejuice Beetlejuice" ist auf dem Weg zum Mega-Hit

Das Fantasy-Spektakel "Beetlejuice Beetlejuice", die Fortsetzung der Kult gewordenen Horrorkömodie "Beetlejuice" aus dem Jahr 1988, hat einen sensationellen Kinostart hingelegt und in den ersten fünf Tagen bereits rund 147 Millionen US-Dollar eingespielt.

Es gab nicht wenige Zweifel, ob eine Fortsetzung nach 36 Jahren Pause funktionieren kann. All diese Bedenken wurden innerhalb von nur fünf Tagen zerschlagen. Denn "Beetlejuice Beetlejuice" spülte in dieser kurzen Zeit doppelt so viel in die Kinokassen wie "Beetlejuice" 1988 insgesamt verzeichnete. Der erste Teil erreichte 75 Millionen Dollar.

Das Beste: "Beetlejuice Beetlejuice" ist noch nicht weltweit in den Kinos. In Deutschland (ab 12. September) und anderen wichtigen Märkten startet der Film erst in den nächsten Tagen. Besonders in Amerika ist der Film bereits jetzt ein Riesenhit. Am Startwochenende spielte er rund 110 Millionen Dollar ein, was ihn zum zweitbesten September-Start aller Zeiten machte. Nur die Stephen-King-Verfilmung "Es" schnitt 2017 mit 123 Millionen Dollar besser ab.

Jenna Ortega zieht jüngere Fans ins Kino

In der Fortsetzung, erneut gedreht von Regisseur Tim Burton (66), kehren Michael Keaton (73, als Titel gebender Poltergeist und Exorzist Beetlejuice) und Wynona Ryder (52, als Lydia Deetz) in ihre Rollen zurück. Neu im Cast ist Jungstar Jenna Ortega (21). Die machte ihre Rolle in der Burton-Serie "Wednesday" zum Fan-Liebling. "Box Office Pro" bezeichnete Ortega bereits als neue Muse des Regisseurs und in dieser Rolle als Nachfolgerin von Johnny Depp (61), mit dem Burton einst acht Kinofilme drehte.

Ortega wurde, neben hochkarätigen Nebendarstellern wie Monica Bellucci (59) als Oberschurkin sowie Willem Dafoe (69) und Danny DeVito (79), von "Box Office Pro" auch als "Geheimnis des Erfolgs" bezeichnet. Sie hole das jüngere Publikum dank ihres "Wednesday"-Ruhms in die Kinos und erschließe der Fortsetzung des angestaubten, aber kultigen ersten Teils eine völlig neue Zielgruppe. Natürlich würden alle, die "Beetlejuice" 1988 als haarsträubend gruselkomische Horrorkomödie lieben lernten, sowieso ins Kino strömen.

Knackt "Beetlejuice Beetlejuice" die Milliarden-Dollar-Hürde?

Der Plan scheint aufzugehen. Kino-Analytiker sind gespannt, ob "Beetlejuice Beetlejuice" an den Kassen einen langen Atem haben wird und wo er sich in der Liste der größten Blockbuster des Jahres platzieren wird. Momentan rangiert der Film bereits auf Platz 20. Die Spitzenpositionen halten derzeit "Alles steht Kopf 2" (1,675 Milliarden Dollar), "Deadpool & Wolverine" (1,28 Milliarden) und "Ich - Einfach unverbesserlich 4" (931 Millionen).