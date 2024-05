Bill Kaulitz: Auf Instagram zieht der Tokio-Hotel-Star blank

Für ein Schmuck-Shooting ist Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz nach Paris gereist. Das Badezimmer seiner Luxus-Suite beeindruckt den Sänger so sehr, dass er glatt die Klamotten zu verlieren scheint. Ein Schnappschuss auf Instagram präsentiert sogar seinen entblößten Hintern.

1,5 Millionen Menschen folgen Bill Kaulitz auf Instagram (Stand 3. Mai, 11:37 Uhr). Der Tokio-Hotel-Star gewährte seiner Fangemeinde nun erneut einen Einblick in den Alltag eines Superstars - und exklusive Einblicke in seine Reise nach Paris. Der 34-Jährige war in die französische Hauptstadt gereist, um für das Schmuckunternehmen Cartier zu modeln und für ein paar Schnappschüsse mit teurem Luxus-Schmuck zu posieren.

Als wolle er sich für dieses Prestige-Shooting schon einmal warm machen, hatte Kaulitz seine Follower:innen mit ganz besonderen Schnappschüssen aus seinem Hotel versorgt. Dazu inspiriert wurde er von der Luxus-Suite, in der er für seinen Aufenthalt in der Stadt der Liebe untergebracht war. Vor allem das Badezimmer hatte es ihm angetan: Durch die vielen Spiegel taten sich fotografisch zahlreiche Möglichkeiten auf, die Kaulitz sogleich nutzen wollte.

Im Clip: Hier siehst du den sexy Schnappschuss von Bill Kaulitz

Ein schöner Rücken kann auch entzücken

"Dieses Badezimmer ist wirklich alles, was man sich wünscht", schwärmte der deutsche Superstar, der mit seinem Bruder Tom Kaulitz - dem Mann an der Seite von GNTM-Chefin Heidi Klum - und der gemeinsamen Band Tokio Hotel nun schon seit fast zwanzig Jahren auf der Erfolgswelle reitet. Den Anblick wollte er mit seinen Fans teilen: "Ich glaube, später gibt es ein paar Fotos …", versprach er in der Instagram-Story.

Wenig später löste er das Versprechen ein - und wusste zu überraschen: Nicht nur das luxuriöse Badezimmer war auf dem Schnappschuss zu sehen, sondern auch Bills entblößter Hintern. Im Hintergrund zu sehen: eine äußerst geschmackvolle Badewanne. Die Franzosen wissen eben, wie man es sich gut gehen lässt.

Auch von seinem Fotoshooting aus versorgte der Popstar seine Follower:innen mit Eindrücken. Inzwischen ist Bills Paris-Abenteuer zu Ende. Eine letzte Story zeigt ein Selfie des Sängers. "Jetzt nach Berlin", schrieb er dazu.