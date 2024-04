In der 13. Staffel von "The Voice of Germany" feierten Bill und Tom Kaulitz als Team "Toll" große Erfolge: Ihr Talent Malou wurde im Finale sogar zur Gewinnerin gekürt. Doch in der neuen Staffel müssen die Fans auf die Tokio-Hotel-Stars leider verzichten.

Anzeige

Lust auf mehr "The Voice"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge von "The Voice Kids" an.

Bill und Tom Kaulitz geben ihren "The Voice"-Ausstieg bekannt

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verkünden die Zwillinge jetzt ihr "The Voice"-Aus. "Hier sind die großen News: Wir sind dieses Jahr nicht bei 'The Voice' dabei", erklärt Bill. Tom fügt daraufhin hinzu: "Mir tut es ein bisschen leid. Ich hoffe, dass sich keiner beworben hat, der jetzt ausgerechnet zu uns ins Team wollte, was ich gut verstehen könnte."

Anzeige

Anzeige

Deshalb sind Bill und Tom Kaulitz nicht mehr bei "The Voice" dabei

Doch was ist der Grund für ihren Ausstieg? Die Tokio-Hotel-Stars haben einfach einen zu vollen Terminkalender. Eine neue Tour sei geplant, sie spielen mit ihrer Band mehrere Festivals und haben zudem noch neue TV-Projekte geplant.

Eine Rückkehr zu "The Voice of Germany" können sich Bill und Tom Kaulitz aber durchaus vorstellen. "Vielleicht kommen wir ja auch irgendwann mal wieder, kann man ja nicht ausschließen", meint Tom und versichert: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, daran lag es nicht, das können wir sagen."

Auch interessant: Hier zeigt sich Bill Kaulitz ganz vertraut mit Marc Eggers. Und: Diesen Politiker findet Bill Kaulitz total sexy.

Auch Giovanni Zarrella hat sein "The Voice"-Aus verkündet

Erst vor wenigen Wochen hatte auch Giovanni Zarrella seinen Ausstieg bei "The Voice of Germany" bekannt gegeben. In einem Instagram-Statement erklärte er, dass bei ihm sehr viele Termine anstehen und er deshalb nicht mehr als Coach in der neuen Staffel dabei sein wird.

Diese Entscheidung sei Giovanni jedoch alles andere als leichtgefallen, denn "The Voice" war für ihn "eine der schönsten Erfahrungen" seines Lebens.