Capper ist tot! Heidi Klum und Tom Kaulitz trauern um ihren geliebten Hund

Traurige Nachrichten von Supermodel Heidi Klum und ihrem Ehemann und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz: Wie Heidi nun auf Instagram publik machte, trauern sie um einen ihrer geliebten Hunde.

"Für immer geliebt": Heidi Klum nimmt Abschied von Hund Capper

Wer Haustiere hat oder in der Vergangenheit hatte, kann sich sicher vorstellen, wie schwer es Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz aktuell haben müssen. Wie der "Germany's Next Topmodel"-Star nun mit einem emotionalen Clip auf Instagram öffentlich machte, musste das Paar Abschied von einem seiner Hunde nehmen.

Zu einem Video, das Heidi, Tom und den Vierbeiner gemeinsam kuschelnd und die Zeit genießend im Bett zeigt, schreibt die 49-Jährige schlicht:

Für immer geliebt. Für immer in unseren Herzen. Heidi Klum/Instagram

Auch Toms Zwillingsbruder, Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz, nimmt auf seinem Profil Abschied von dem Vierbeiner, der auf den Namen Capper hörte. Wie Bill schreibt, hat die Kaltschnauze ihn und Tom über die letzten 15 Jahre begleitet. Die Worte, die Bill an den verstorbenen Vierbeiner richtet, sind daher verständlicherweise emotional.

Danke, dass du auf uns aufgepasst hast als wir aufgewachsen sind, dass du uns so viel über das Leben und Liebe gelernt hast, dafür, dass du in den letzten 15 Jahren unser bester und loyalster Freund warst. Es ist schwer, sich ein Leben ohne dich vorzustellen und es war das Schwerste, dich gehen zu lassen. Wir werden dich immer vermissen! Wir lieben dich so sehr, Capper, für immer und ewig. <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/babyhund/?hl=de">#babyhund</a> BIll Kaulitz/Instagram

Dass der Verlust auch bei Toms Gattin Heidi tief sitzt, lässt ihr Video allemal erahnen. Schon in der Vergangenheit hatte Heidi immer mal wieder süße Posts mit ihren Haustieren geteilt.

Zuletzt durfte sich ihre Community unter anderem über einen süßen Clip freuen, der sie und Tom gut gelaunt mit zwei Hunden zeigt. Und auch einen tierischen Familienschnappschuss teilte Heidi bereits auf der Plattform. Die Kommentarfunktion hat Heidi zwar ausgestellt, dennoch dürfte klar sein, dass viele ihrer rund 10 Millionen Follower und Followerinnen ganz genau wissen, wie sie, Tom und auch Bill sich gerade fühlen.

Auch in schweren Zeiten: Heidi Klum und Tom Kaulitz halten zusammen

So schwer der Verlust auch wiegt, dass Heidi und Tom sich in diesen schweren Zeit Halt geben, steht wohl außer Frage. Die beiden sind verliebt wie am ersten Tag, was Heidi immer wieder mit süßen Posts betont. Zuletzt erklärte die Vierfach-Mutter sogar in einer TV-Show, ein gemeinsames Kind mit Tom nicht auszuschließen.

In der "The Jennifer Hudson Show" erklärte Heidi, immer mal wieder den Wunsch nach einem weiteren Baby zu haben. An anderen Tagen hingegen sei der Wunsch gar nicht präsent. Eine klare Antwort auf die Frage, ob es nochmal Nachwuchs im Hause Klum-Kaulitz gibt, gab sie zwar nicht. Ein "Vielleicht JA!" kam ihr dann aber doch über die Lippen. Wer weiß also, was die Zukunft bringt...

Bereits im Mai 2018 machte Heidi ihre Beziehung zu dem Musiker öffentlich, nur ein Jahr später folgte die Hochzeit des Paares. 2023 feiern die zwei also offiziell ihr fünfjähriges Jubiläum. Besonders schön: Auch mit Heidis Kindern versteht sich Tom super, besonders eng soll die Beziehung zu Heidis ältester Tochter Leni sein. Und natürlich ist auch Bill ein fester Teil ihrer Familie. Die drei gelten als eingespieltes Trio, verbringen Urlaube, Partys und gemütliche TV-Abende miteinander.