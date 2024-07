Überraschung! Bei einem Formel-1-Rennen wurde Hollywood-Star Brad Pitt beim Flanieren durch die Boxengasse und den VIP-Bereich gesichtet. Hand in Hand mit seiner neuen Freundin Ines de Ramon machte der Schauspieler ihre Liebe offiziell.

Bisher gab es kaum gemeinsame Auftritte und noch weniger gemeinsame Bilder. Dabei sollen Schauspieler Brad Pitt und Schmuckdesignerin Ines de Ramon seit 2022 liiert sein. Im Februar berichtete das US-Magazin "People", Ines sei bei Brad eingezogen und "glücklicher denn je". Erstmals war das Paar im November 2022 gemeinsam gesehen worden, als sie ein Konzert in Los Angeles besuchten.

Brad Pitts Freundin war mit einem "Vampir" verheiratet

In britischen Silverstone zeigten sich beide im Rummel um die röhrenden Rennwagen recht gelöst und unbefangen. Das war bei früheren Auftritten von Brad Pitt oft nicht so - vor allem, wenn sie in Zusammenhang mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie standen. Noch immer streiten sich Pitt und Jolie ums Sorgerecht für die Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh und die Zwillinge Knox und Vivienne. Der Rosenkrieg zwischen "Brangelina" dauert seit der Trennung 2016 und somit deutlich länger als die Ehe. Sie heirateten nämlich erst (nach achtjähriger Beziehung) im August 2014. Zwei Jahre später beantragte Angelina Jolie die Scheidung.



Ines de Ramon ist ebenfalls geschieden. Von 2019 bis 2022 war sie mit dem "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley verheiratet.

Promo für seinen neuen Film: Brad Pitt wird Formel-1-Pilot

Nicht nur der Motoren und der Liebe wegen zog es Brad nach England. An der Rennstrecke in Silverstone gab er eine Pressekonferenz, in der es - natürlich - um seinen kommenden Film ging. Der heißt schlicht "F1". Der Streifen, in dem Pitt den ehemaligen Formel-1-Star Sonny Hayes spielt, der nach jahrelanger Pause als Mentor eines jungen Rennfahrers in den Formel-1-Zirkus zurückkehrt, soll im Juni 2025 in die Kinos kommen.



Silverstone, rund 120 Kilometer nordwestlich von London gelegen, war der ideale Schauplatz, Werbung für "F1" zu machen. Schließlich ist der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton Brite. Zudem hatte er die Idee zum Film und ist als Produzent am Werk beteiligt.