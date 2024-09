Glamour in Venedig: Brad Pitt und Inés de Ramón treffen auf George und Amal Clooney

Hollywoodstar Brad Pitt (60) nutzte die Bühne der Filmfestspiele von Venedig, um sich der Welt mit seiner Freundin Inés de Ramón (31) öffentlich zu zeigen. Doch das Paar blieb nicht allein im Rampenlicht - sie verwandelten das Festival kurzerhand in einen Pärchenabend und wurden von George Clooney (63) und seiner Frau Amal (46) auf dem Red Carpet begleitet.

Lange waren Gerüchte im Umlauf, Pitt sei mit Ramón liiert. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt setzten beide nun erneut ein Statement und turtelten vor den Fotograf:innen. Als Quartett mit Schauspiel-Kollege Clooney und dessen Ehefrau präsentierte sich das Paar vertraut und gelöst auf dem roten Teppich.

Anlass war die Premiere des Films "Wolfs", in dem die Hollywoodstars gemeinsam zu sehen sind. In Venedig läuft der Thriller außer Konkurrenz.

Trailer zu "Wolfs":

Brad Pitt und Inés de Ramón händchenhaltend im Blitzlichtgewitter

Erstmals posierten Brad Pitt und Ramón also zusammen für die Kameras, ihr erster gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit war es jedoch nicht. Schon öfters wurden die beiden gemeinsam gesichtet - erst Anfang Juli, als sie gemeinsam im englischen Silverstone ein Formel-1-Rennen besuchten. Damals liefen der Oscar-Gewinner und die Schmuckmanagerin Hand in Hand durch die Boxengasse.



Die ersten Dating-Gerüchte um US-Star Pitt und der gebürtigen Schweizerin kamen bereits im November 2022 auf, damals stand noch Pitts Scheidungsstreit mit Ex-Frau Angelina Jolie im Fokus. Die Schauspielerin hatte Pitt häusliche Gewalt vorgeworfen.

Ex-Frau Angelina Jolie ist ebenfalls in Venedig

Auch Angelina Jolie betrat den roten Teppich von Venedig. Sie stellte am Donnerstag die Kino-Biografie "Maria" vor.

