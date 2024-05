GNTM-Gewinnerin Toni Dreher-Adenuga: Was macht sie heute?

Toni Dreher-Adenuga (24) war gerade 18 Jahre alt, als sie 2018 die 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewann. Seither hat sie sich im Model-Business etabliert. Aber gerade dieses Frühjahr sorgte für einige Neuerungen in ihrem Leben.

Viele Models kämpfen während und nach dem legendären "Umstyling" bei "Germany's Next Topmodel" mit dem neuen Look - und den Tränen. Toni Dreher-Adenuga dagegen freute sich ausgelassen und begutachtete fast jubelnd den neuen Hairstyle, den ihr Heidi Klums Stylist:innen verpasst hatten - einen "Helm-Cut" à la Grace Jones, wie diese ihn im James-Bond-Thriller "Im Angesichts des Todes" (1985) getragen und zur Kult-Frisur gemacht hatte.

Jetzt allerdings hat sich Toni von ihrem "haarigen Markenzeichen" verabschiedet. Im März machte sie ihr eigenes Umstyling. "Meine Frisur und ich waren lange Zeit sehr gut miteinander befreundet." Und dann fielen die Locken.

Toni Dreher-Adenuga ist Stammgast bei den Fashion Weeks

"Diesem Hairstyle, den mir Heidi damals gegeben hat, verdanke ich so viel. Es war ein Türöffner für unfassbar viele unvergessliche Momente", offenbarte Toni ihren 142.000 Instagram-Follower:innen (Stand: 6. Mai, 11:07 Uhr) und ließ diese dann Zeuge werden, wie sie sich selbst die Locken lichtete. Sechs Jahre lang trug sie den Kurzhaar-Style, der sie damals in der 13. Staffel zum Sieg führte. Sie hatte sich während der Staffel drei Jobs gesichert und setzte sich im Finale gegen Julianna Townsend, Pia Riegel und Christina Peno durch.

Toni, unter dem bürgerlichen Vornamen Oluwatoniloba in Stuttgart geboren, fasste nach ihrem Sieg im Model-Business schnell Fuß. Sie lief bei der Berlin Fashion Week 2018 für Michael Michalsky, Rebekka Ruétz und Riani Fashion, machte Kampagnen für den Uhrenhersteller Daniel Wellington und Zalando. 2020 spielte sie die Hauptrolle im Musikvideo zu "Like I Love You" von Nico Santos und Topic und zierte im selben Jahr das Cover der portugiesischen "Vogue".

Auc heute ist sie immer noch top im Geschäft: 2023 lief sie auf den Fashion Weeks in Kopenhagen, Berlin und im September in New York für den Designer Yannik Zamboni. Für About You, für die schon während der Staffel einen Job erledigte, arbeitet sie immer noch.

Toni Dreher-Adenuga ist wohl wieder solo - aber nie allein

Über ihr Privatleben hielt Toni viele Jahre einen Schutzschirm. Erst im Februar sickerte an die Öffentlichkeit, dass sie in einer Beziehung lebte. "Ja, ich habe einen Freund. Wir sind seit fast einem Jahr zusammen", offenbarte sie damals "Promiflash".

Dieses private Liebesglück scheint nicht von Dauer gewesen zu sein. In einem Instagram-Post Anfang April schrieb Toni über ihren Gemütszustand: "Ich fühle mich in letzter Zeit entweder extrem gut oder mega überfordert. Ich halte sehr an meinem Glauben fest und weiß und vertraue darauf, dass alles gut wird. Manchmal kriege ich zehn Sachen gleichzeitig hin und manchmal überfordern mich drei. Vor allem jetzt nach meiner Trennung ..."

Von einem wird sich Toni allerdings nie trennen. Sie ist unerschütterlich im Glauben verhaftet und vertraut der großen Macht, die über sie wacht: "Es kann nicht immer alles nach Plan laufen ... aber es läuft nach Gottes Plan und das beruhigt mich."