Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum wurde am 1. Juni 2023 50 Jahre alt.

Nach einer 30 Jahre langen Karriere hat sie es in die obere Liga von Hollywood geschafft.

Wie sich die GNTM-Jurorin über die Jahre hinweg verändert hat, siehst du hier.

Heidi Klum ist an ihrem 50. Geburtstag ganz oben auf der Karriereleiter angekommen. Sie moderiert TV-Shows, tritt in Filmen auf und ist eines der berühmtesten Models weltweit. Wir blicken jetzt auf ihre 30-jährige Karriere zurück.

Im Video: Heidi Klums faszinierende Transformation

Heidi Klum teilt bei Instagram ein Magazin-Cover von 2002

Auf ihrem Instagram-Kanal schwelgt Heidi Klum immer mal wieder in Erinnerungen und zeigt Fotos von ihren bisherigen Modeljobs - so auch jetzt. In ihrer Story veröffentlichte sie nun das Magazin-Cover der "TV Guide" vom November 2002. Auf dem Cover ist sie zusammen mit Supermodel Tyra Banks zu sehen. Damals liefen die beiden noch regelmäßig für die "Victoria's Secret Fashion Show" über den Laufsteg und gaben in der November-Ausgabe des Magazins einige Details über ihre Zusammenarbeit mit der berühmten Dessous-Marke preis.

Heidi Klum und Tyra Banks auf dem Cover der "TV Guide" im November 2022. © imago images/Everett Collection

Ein Rückblick auf 30 Jahre Heidi Klum

Heidi Klum (50) ist der deutsche Star, der es in Hollywood richtig weit nach oben geschafft hat. Mit ihren TV-Präsenzen bei "Project Runway" und "America's Got Talent", sowie hierzulande bei "Germany's Next Topmodel" verschaffte sie sich einen steten Platz auf dem Olymp der Superprominenten. Als Jurorin dieser Shows war sie schon für sechs Emmys nominiert.

Auch ihre Gastauftritte in Shows wie "Sex and the City" und "How I Met Your Mother" oder dem Film "Der Teufel trägt Prada" haben ihr geholfen sich im Fernsehgeschäft durchzusetzen. Denn als Model wurde sie schon 1998 so richtig bekannt, als sie auf dem Cover der "Sports Illustrated" im heißen Beach-Look abgelichtet war. Und für "Victoria's Secret" war Heidi Klum das erste deutsche Model, dass den Laufsteg mit den berühmten Flügeln laufen durfte.

Heidi Klum ist berühmt für ihr Talent, sich immer wieder neu zu erfinden. Das zeigt sich auch in ihren diversen Looks über die letzten 30 Jahre. Am 29. April 1992 gewann die damals erst 18-jährige Heidi aus Bergisch Gladbach den Modelwettbewerb "Model 92". In einer Düsseldorfer Diskothek war sie zu dem Event eingeladen worden und unter 25.000 Teilnehmerinnen konnte sie sich schließlich durchsetzen und einen dreijährigen Modelvertrag ergattern. Der Rest ist Geschichte.

Der Wettbewerb war Teil von Thomas Gottschalks (73) Late Night Show und dort verzauberte die junge Heidi das deutsche Publikum. Schon damals konnte man ihre steile Karriere im Fernsehen erahnen.

Die verschiedenen Looks der Heidi Klum

Als Heidi Klum 1992 bei Gottschalk den Modelwettbewerb gewann hatte sie noch ihre natürliche braune Haarfarbe. Dazwischen waren wohl auch einige helle Strähnchen, aber ihr Look in den frühen Neunzigern war von Natürlichkeit geprägt. Sie trug ihr Haar in einem kecken Seitenscheitel und zumeist nur sehr dezentes Make-up.

Über zehn Jahre später machte Heidi dann ihr Debüt als Blondine. Von da an trug sie ihre Haare lang und gestuft mit einem geraden Pony, der ihr Gesicht umrahmte. Wieder zehn Jahre weiter, verabschiedete Heidi sich von ihrem Pony und ließ sich auf einen Mittelscheitel ein. Ihr Haar war nach wie vor blond, wenn auch in einem etwas goldeneren Ton und sie trug es meist offen und wellig. Eine wahre Haarpracht. Die Haar-Verwandlung, siehst du oben im Video.

Wieder eine Dekade weiter, nahm Heidi vor kurzem in der 18. Staffel GNTM selbst an einem Umstyling teil. Sie ließ sich wieder einen Pony schneiden, doch dieses Mal ist der Look sehr viel wilder als noch 2003. Stolz kann die 50-Jährige auf ihr volles wildes Haar sein.

Neben ihren Looks änderte Heidi auch immer mal wieder die Männer an ihrer Seite. Auch hier zeichnet sich ein kleiner Trend ab, denn Heidi war mit mehreren Musikern zusammen. Sie datete Anthony Kidies (60), den Sänger von den Red Hot Chili Peppers, dann war sie in einer langjährigen Beziehung mit dem Entertainer Seal (60) und heute ist sie mit dem Tokio Hotel Bandmitglied Tom Kaulitz (33) verheiratet.

