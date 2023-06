Heidi Klums großes Liebes-Geheimnis: SO hat sie sich in ihren Mann Tom Kaulitz verliebt

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit Mai 2018 offiziell zusammen. Am 22. Februar 2019 heiratete das Paar.

Immer wieder zeigt die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin auf Instagram, wie verliebt sie und ihr Mann nach rund fünf Jahren Beziehung sind.

Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? Zu Heidi Klums 50. Geburtstag erfährst Du alles über den Beginn von Heidis und Toms Liebesgeschichte.

Anzeige

Egal ob süße Liebeserklärungen oder romantische Pärchenfotos - Heidi Klum zeigt regelmäßig auf Instagram, wie glücklich sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz ist. Doch woher kennen sich das Model und der Tokio-Hotel-Star eigentlich? Das verrät die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin jetzt.

Hier hat Heidi Klum ihren Tom Kaulitz das erste Mal getroffen

Am heutigen 1. Juni 2023 wird GNTM-Chefin Heidi Klum 50 Jahre alt. Zur Feier des Tages ändert ProSieben an diesem Tag sein Programm: Es laufen unter anderem drei spezielle Umstyling-Folgen von "Germany's next Topmodel".

Auf Instagram beantwortete sie kurz vor ihrem Geburtstag in einem Q&A die Fragen ihrer Fans. Neben der aktuellen "Germany's Next Topmodel"-Staffel und Heidi Klums zukünftigen Musikprojekten kommt dabei auch ihr Ehemann Tom Kaulitz zur Sprache, dem sie im Februar 2019 das Jawort gab. Ein:e Nutzer:in interessiert sich in der Fragerunde für die Anfänge ihrer Liebesgeschichte und will wissen, wo sich die beiden das erste Mal über den Weg gelaufen sind:

Ich habe Tom bei einer Geburtstagfeier kennengelernt. Heidi Klum, , 2023

Niemand Geringeres als Ex-GNTM-Juror und Stardesigner Michael Michalsky habe das Model und den Musiker vor einigen Jahren zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Das Event fand im Chateau Marmont Hotel in Los Angeles statt. Zwischen Tom Kaulitz und Heidi Klum funkte es an dem Abend offenbar direkt.

Anzeige

Anzeige

Das ist das Liebesgeheimnis von Heidi Klum und Tom Kaulitz

Auch nach ihrem Liebesrezept wird Heidi Klum in ihrem Instagram-Q&A gefragt. Wie schaffen es der Musiker und das Model, auch nach fünf Jahren Beziehung immer noch so glücklich miteinander zu sein? Bei dieser Frage muss die 50-Jährige nicht lange zögern. "Ach, einfach Liebe", erklärt sie lachend.

Erst vor wenigen Tagen bewies Heidi Klum einmal mehr, wie gut es zwischen ihr und Tom Kaulitz läuft. Sie postete einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie und der Musiker sich eng umschlungen küssen und total verliebt wirken. Den Beitrag versah die gebürtige Bergisch Gladbacherin lediglich mit einem roten Herz.