Nicolas Cage: Beendet der Hollywood-Star seine Karriere? "Möchte mit einem guten Gefühl gehen"

Hollywood-Star Nicolas Cage (59) denkt offenbar darüber nach, seine Karriere auf der Kinoleinwand zu beenden. Über seine Abschiedsgedanken hat der Schauspieler jetzt in einem Interview anlässlich seines neuen Films "Dream Scenario" gesprochen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich an diesem Punkt - nach 45 Jahren, in denen ich über 100 Filme gemacht habe - so ziemlich alles gesagt habe, was ich im Kino zu sagen hatte. Und ich möchte gern mit einem guten Gefühl gehen und 'Adios' sagen", erklärt Cage im Gespräch mit dem Online-Portal "Uproxx".

Serien-Projekte wie "Breaking Bad" reizen Nicolas Cage

Einen kompletten Rückzug aus dem Schauspielgeschäft schließt er aber im gleichen Atemzug aus: "Ich denke, ich muss noch drei oder vier weitere Filme machen, bevor ich das erreichen kann, und kann hoffentlich das Format wechseln und eine andere Art finden, meine Schauspielkunst auszudrücken." Er hätte sich eigentlich gern mit einem Projekt wie "Dream Scenario" verabschiedet, aber er habe noch andere Verträge, die er erfüllen müsse, deutet Cage an. Er wolle aber in Zukunft sehr streng bei der Auswahl seiner Projekte sein.

Vor allem habe er angefangen, sich für Fernsehserien zu interessieren, erläutert Cage: "Ich habe gesehen, was man heute mit Figuren und mit der Zeit, die man ihnen gibt, um sich auszudrücken, alles machen kann. Ich habe gesehen, wie Bryan Cranston in einer Folge von 'Breaking Bad' eine Stunde lang auf einen Koffer gestarrt hat. In einem Spielfilm haben wir dafür keine Zeit, also ist das Fernsehen vielleicht der nächste Schritt für mich."

Nicolas Cage will mehr Zeit für seine Familie

Dass er sich für das Drehen eines eher langfristigeren Formats interessiere, liege auch an seinem Alter, erklärt Nicolas Cage. Er wolle Zeit mit seiner Familie verbringen. "Ich werde nächsten Monat 60 Jahre alt, und mein Vater starb mit 75. Wenn ich also Glück habe, habe ich noch mehr Jahre als er, aber ich weiß es nicht. [...] Was wichtig ist, sind meine Kinder, ich habe eine kleine Tochter. Wenn ich eine Serie finde, die an einem Ort gedreht wird, zu dem ich nicht immer weg muss, könnten wir alle zusammen sein."