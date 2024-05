Oliver Pocher spricht über Amiras Pillen-Beichte: "Die Frage der Woche"

Die Tragikomödie "Oli und Amira Pocher" geht in die nächste Runde: Nachdem die Ex-Frau des Comedians öffentlich über ihr Absetzen der Pille gesprochen hatte, griff der das Thema im Podcast mit der Mutter seiner ersten drei Kinder auf. "Nimmst du die Pille noch?", fragte er Sandy Meyer-Wölden frech.

Vor gut einem Monat hatten sich Comedian Oliver Pocher (46) und Ex-Ehefrau Nr. 1, Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) einen Aprilscherz erlaubt und ein Pärchenfoto mit angeblichem Babybauch veröffentlicht. Und das Thema Schwangerschaft beschäftigte beide auch in der aktuellen Folge des gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt".

Die Vorlage geliefert hatte Ollis Ex-Frau Nr. 2, Amira Pocher (31). Denn die hatte in dem mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (33) betriebenen Podcast "Liebes Leben" berichtet, dass sie die Verhütungspille abgesetzt habe, weil die durch die Hormone für zu viele Stimmungsschwankungen gesorgt habe: "Das bin doch gar nicht ich!"

Olli, der Aufklärer?

Gleich zu Beginn seines Podcasts mit Sandy griff Olli nun das Thema auf und fragte: "Nimmst du die Pille noch? Das ist ja die Frage der Woche." Woraufhin Sandy genervt reagierte: "Du konntest keine fünf Minuten warten …" Nun ja, immerhin habe auf Amiras Geständnis hin sogar die "Bild" über die Nebenwirkungen des Medikaments berichtet, "verteidigt" sich Olli, als ginge es ihm um eine solche Aufklärung und weniger um eine Spitze gegen seine Ex.

"Kannst ja einmal zusammenfassen, brauche ich sie oder nicht?", wollte daraufhin Sandy wissen, worauf Olli in Anspielung auf die Wechseljahre verneinte: "Du brauchst die gar nicht." Um das Thema noch auf die Spitze zu treiben, erklärte er nun en détail, wie eine Schwangerschaft entstehe. Ein solches Gespräch könne er ja mal mit der gemeinsamen Tochter (14) führen, konterte daraufhin Sandy. Könne er gern tun, meinte Olli, am Wochenende habe er ja Zeit.

Im Kino mit der Tochter

Allerdings scheint er schon zu ahnen, dass er dem Mädchen nicht allzu viel würde erzählen müssen. Erst kürzlich hatte er mit ihr und ihrer Cousine nämlich den aktuellen Tennis-Erotik-Film "Challengers" (freigegeben ab 12 Jahren) mit Zendaya (27) in der Hauptrolle geguckt, in dem es um eine Dreiecksbeziehung geht. Ein toller Film, befand er: "So gut und realistisch dargestellt. Das ist wirklich ein Film, da geht's zur Sache."

"Und gab's danach Aufklärungsbedarf?", wollte Sandy von Olli wissen. Offenbar war dem nicht so - er habe seine Tochter gefragt, ob sie Fragen habe, erzählte er. Doch deren lapidare Antwort sei schlicht "Nö" gewesen. Womöglich möchte sich der Teenager auch lieber von jemand anderem aufklären lassen als von Papa …