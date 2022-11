Das Geheimnis ist gelüftet! Ins Rennen um einen Oscar 2019 in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" gehen unter anderem Bradley Cooper …

Wer wird mit dem Oscar 2019 als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet? Heute, am 22. Januar 2019, wurden offiziell die nominierten Schauspieler verkündet.

In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" bei den Oscars 2019 sind folgende Hollywood-Stars nominiert:

Bradley Cooper (A Star is Born)

Christian Bale (Vice - Der zweite Mann)

Viggo Mortensen (Green Book - Eine besondere Freundschaft)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

William Dafoe (At Eternity's Gate)

Oscar-Nominees 2019: Sie galten vor der Verkündung als Favoriten

Bradley Cooper wurde vor der Verkündung der Nominierten durch seine Rolle in "A Star Is Born" als heißer Oscar-Favorit gehandelt.

Ebenso Rami Malek, Hauptdarsteller im biografischen Film-Drama "Bohemian Rhapsody". Der 37-Jährige hatte zuvor bei den Golden Globes 2019 in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" abgeräumt.

Insider handelten auch Christian Bale ("Vice"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Ryan Gosling ("First Man - Aufbruch zum Mond), Hugh Jackman ("The Front Runner") und John David Washington ("BlacKkKlansman") als heiße Kandidaten für eine Nominierung in der Oscar-Kategorie "Bester Hauptdarsteller".

BAFTAs, SAGs und Golden Globes: Vorboten für die Oscars?

Schon vor der Verleihung der Academy Awards sind alle Augen auf den US-amerikanischen Schauspieler Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") gerichtet: Denn der 37-Jährige erhielt für seine Rolle als Queen-Sänger Eddie Mercury nicht nur einen BAFTA-Award, sondern auch einen Golden Globe und einen SAG-Award. Das macht ihn in den Augen vieler Experten zum heimlichen Oscar-Favoriten. Ob sich der Sohn einer Buchhalterin und eines Versicherungsmaklers gegen die starke Konkurrenz durchsetzen kann?

Welcher Schauspieler nun letztendlich den Oscar 2019 in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" gewinnen wird? Die Oscar-Verleihung 2019 findet am 24. Februar 2019 Dolby Theatre in Los Angeles statt.

Diese Filme und Schauspieler wurden ebenfalls für wichtige Oscar-Kategorien nominiert:

