Am 27. März 2022 findet die 94. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Welche Schauspieler haben Chancen auf den Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"?

Die Liste der Nominierten

Nun stehen die Auserwählten fest. Diese Schauspieler gehen ins Rennen um den begehrten Academy Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" 2022:

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

The nominations for Actor in a Leading Role go to... #Oscars

"Bester Hauptdarsteller" 2021

Im vergangenen Jahr war Anthony Hopkins der Gewinner in der Kategorie "Best Actor". Er wurde für seine Rolle in "The Father" ausgezeichnet.