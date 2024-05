Peter Maffay: Sein Sohn Yaris spricht über ihre Beziehung - "Konnte nicht so oft für mich da sein"

Das Wichtigste in Kürze Peter Maffay zählt zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands.

Sein Sohn Yaris hat große Pläne: Er will in die Fußstapfen des Sängers treten.

Peter Maffay gilt neben Roland Kaiser und Herbert Grönemeyer als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker überhaupt. Er verkaufte bereits über 50 Millionen Tonträger und erfand zusammen mit Rolf Zuckowski die Kult-Märchenfigur Tabaluga. Auch sein Sohn Yaris hat die Liebe zur Musik für sich entdeckt.

Peter Maffays Sohn Yaris überrascht mit offenen Worten über seine Kindheit

+++ Update vom 30. April 2024 +++

Mit "Bild" spricht Peter Maffays Sohn Yaris, der vor wenigen Wochen seinen ersten Song "Fühlen" veröffentlicht hat, nun ganz offen über seine Kindheit. Yaris wuchs bei seiner Mutter auf Mallorca auf, sein erfolgreicher Vater war beruflich oft unterwegs. "Er konnte nicht so oft für mich da sein. Aber deswegen hege ich keinen Groll", stellt der 20-Jährige im Interview klar.

Immer wieder konnte Yaris seinen Vater aber zu Konzerten begleiten. "Papa stand auf der Bühne, und ich bin herumgetollt. Das war für mich völlig normal", erinnert er sich. Dass Peter eine echte Berühmtheit ist, habe Yaris aber erst im Teenie-Alter so richtig verstanden. "Für mich war er einfach mein Papa", sagt er.

Dass der 20-Jährige nun selbst als Musiker durchstarten will, macht seinen Vater Peter mehr als stolz. "Yaris ist fleißig, hat ein tolles Herz und viel Mut. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Für 20 ist er weiter, als ich es damals war", schwärmt der 74-Jährige.

Petter Maffays Sohn träumt von einer eigenen Musikkarriere

Schon seit Jahren hat Yaris einen großen Wunsch, wie er im Interview mit "Bunte" im April 2023 verriet: Er will genau wie sein Vater Sänger werden. Für viele Fans dürfte das keine große Überraschung sein, schließlich wurde ihm die Liebe zur Musik quasi in die Wiege gelegt. "Als kleines Kind bin ich auf den Musikboxen meines Vaters eingeschlafen", erinnerte er sich zurück.

Trotz des Erfolgs seines Vaters verlief Yaris' Kindheit herrlich normal. "Ich hatte die geilste Kindheit, die man haben kann", schwärmte er. Yaris wuchs auf einer Finca auf Mallorca auf und zog erst kurz vor seinem 18. Geburtstag zu Peter Maffay nach Bayern. "Wenn mein Vater mit dem Traktor über die Felder knatterte, wusste kaum einer, dass er in Deutschland ein erfolgreicher Musiker ist", gab Yaris zu.

Wie ernst es Yaris mit seiner eigenen Musikkarriere ist, machte er mit diesen Worten deutlich:

Die Musik ist mein Leben. Yaris, , 2023

Einen Plan B gebe es für den Promi-Spross nicht. Was sein Vater davon hält? "Yaris ist alt genug und soll sein Leben selber gestalten. Ich kann Tipps geben, aber was er daraus macht, ist seine Sache", sagte der 74-Jährige gegenüber "Bild".

Yaris tritt in der SAT.1-Show "Happy Birthday Tabaluga" zum ersten Mal live auf

Am Ostermontag 2023 feierte Yaris sein großes Gesangsdebüt im TV. Er trat in der Sendung "Happy Birthday Tabaluga: Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" auf, die am 10. April um 20:15 Uhr im SAT.1 ausgestrahlt wurde. In der Show blickte Peter Maffay anlässlich des 40. Geburtstags des Kult-Märchendrachens noch einmal auf die Anfänge zurück. Mit dabei war übrigens nicht nur sein Sohn Yaris, sondern unter anderem auch die Band The BossHoss, Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Schlagerstar Beatrice Egli und die Sänger Wincent Weiss und Max Giesinger.