Ryan Gosling verrät im "taff"-Interview: So schlimm waren die "The Fall Guy"-Stunts

"Es war angsteinflößend." Ryan Gosling (43) gestand im Exklusiv-Interview für "taff", dass er bei den Stunts für seinen neuen Film "The Fall Guy" mächtig ins Schwitzen kam. Aber nicht nur aus Angst, sondern auch, weil er in Flammen aufging.

Am 30. April kommt "The Fall Guy" in die deutschen Kinos. Darin spielt Ryan Gosling ("La La Land", "Barbie") den waghalsigen Stuntman Colt Seavers. Durch den Job bekam Gosling ein paar eindringliche Eindrücke von dem Beruf, bei dem "Doppelgänger" für die Filmstars in kitzeligen Situation ihre Knochen riskieren. "Es hat viel Spaß gemacht, in diese Arbeit einzutauchen", sagte Gosling im "taff"-Interview.

Allerdings bekannte er auch, dass ihn einige haarige Szenen, die er selbst übernahm, wirklich in Schrecken versetzten: "Es war angsteinflößend."

Im Clip: Ryan Gosling spricht im "taff"-Interview über seine "The Fall Guy"-Rolle

Doof als Stuntman: Ryan Gosling leidet unter Höhenangst

Im Rahmen der Europa-Premiere von "The Fall Guy" in Berlin gestand Gosling im Interview mit "taff", dass ihn vor allem die Szene nervös machte, in der er aus dem zwölften Stock eines Hochhauses stürzt. "Es war so angsteinflößend, dass ich eine Sonnenbrille aufsetzte." Und zwar nicht etwa, weil das noch cooler aussah, sondern: "Weil man ansonsten die pure Angst in meinen Augen gesehen hätte."

Dass es ihm bei der Sturz-Szene den Angstschweiß auf die Stirn trieb, ist verständlich. In der "Tonight Show" hatte Gosling Moderator Jimmy Fallon erst kürzlich gebeichtet, dass er unter Höhenangst leide.

Emily Blunt hatte Spaß mit Ryan Gosling: "Es war lustig, ihn anzuzünden"

Mehr Spaß an den Stuntszenen, in denen Gosling ein bisschen bibberte, hatte seine Filmpartnerin Emily Blunt (41). Aber auch nur, weil sie keine Stunts zu übernehmen hatte. Sie spielt die Regisseurin, die die Stuntleute in "The Fall Guy" in immer neue Actionszenen stürzt - und Gosling von einer Stunt-Herausforderung in die nächste.

Mit Blick auf die Szene, als Gosling in Flammen aufgeht, meinte sie im Interview scherzhaft: "Doch, es war lustig, ihn anzuzünden." Gosling antwortete sarkastisch: "Ja, du hattest eine tolle Zeit." Blunt bestätigte: "Ja, ich hatte echt Spaß, vielleicht ein bisschen zu viel."

"The Fall Guy" beruht auf der gleichnamigen TV-Serie, die in den 1980er-Jahren zum internationalen Erfolg wurde und in Deutschland als "Ein Colt für alle Fälle" zur Kult-Serie. Die Hauptrolle des Colt Seavers spielte damals Lee Majors (85). Majors ist einer der populärsten Serien-Darsteller dieser Zeit ("Big Valley", "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann") und hatte selbst die Idee zu "The Fall Guy". In der neuen Filmversion wird er mit einem eigenen Auftritt geehrt.