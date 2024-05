Sarah Engels: Eine falsche Pose löst Baby-Gerüchte aus

Sängerin Sarah Engels (31) sorgte mit einem Instagram-Post jüngst für Aufregung. Ein Foto mit gehaltenem Bäuchlein löste Spekulationen aus. Jetzt stellt sie klar, was hinter den Gerüchten steckt.

Anzeige

Lust auf mehr von Sarah Engels?

➡ Schau sie dir in der dritten Staffel "The Masked Singer" jetzt auf Joyn an.

Mit dieser Aktion hat die Siegerin der dritten "The Masked Singer"-Staffel Sarah Engels am Wochenende für reichlich Aufruhr gesorgt: Am 19. Mai postete sie in ihrer Instagram-Story ein Foto von sich, in dem sie ihr Bäuchlein hält. Dazu schrieb sie: "Aus gegebenem Anlass ..." und fügte noch ein Schwangerschafts-Emoji hinzu. Erst Stunden später stellte sie dann klar, dass sie kein Baby erwartet, sondern mit ihrem Posting einfach nur die wiederkehrenden Schwangerschaftsgerüchte kritisieren wollte. Genau dafür kassierte sie dann aber wieder Kritik …

Im Clip: Was kann Sarah Engels eigentlich nicht?

Anzeige

Anzeige

Diese Fotos von Sarah Engels sorgen für Aufruhr

Aber der Reihe nach: Derzeit genießt die Sängerin mit ihrem Mann Julian Engels (31) ein paar schöne Tage in Dubai. Unter einem Foto, das sie beim Stand-up-Paddling vor dem Hotel Atlantis zeigt, tauchten einige Glückwünsche zu einer vermeintlichen Schwangerschaft auf. Denn einige Follower:innen wollten festgestellt haben, dass die Sängerin zugenommen habe und wohl einen Babybauch verstecke.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Sarah Engels wollte mit Posting sensibilisieren

Daraufhin meldete sich die einstige DSDS-Kandidatin in ihrer Story zu Wort und erklärte "Ihr Lieben ... nein, ich bin nicht schwanger, aber tatsächlich habe ich in den letzten zwei Tagen unendlich viele Nachrichten bekommen, dass ich schwanger aussehen würde, ob ich nicht schwanger sei und wollte damit darauf sensibilisieren, dass es für eine Frau auch wirklich verletzend sein kann, wenn man gefragt wird, ob man schwanger ist." Denn man wisse "ja nie, was vielleicht dahintersteckt, ob sie vielleicht gerne schwanger werden möchte und enttäuscht darüber ist, es nicht zu sein, oder einfach ein paar Kilo zugenommen hat".



Dazu zeigte sie einige der Nachrichten, die sie erhalten hatte. Schließlich meinte Engels noch: "Ich weiß, dass es von den meisten niemals böse gemeint ist und ihr euch für uns freuen würdet."

Anzeige

Alles nur für die Aufmerksamkeit?

Sie habe allerdings nur einen "Food Belly", also einen von gutem Essen gefüllten Bauch. Die Aktion der Sängerin fand neben Zuspruch jedoch auch wieder einige kritische Stimmen. "Ich hoffe doch, sie macht damit nicht nur einen Scherz. So ein Scherz ist nicht nur am 1. April unpassend", kommentierte jemand direkt nach dem rätselhaften Bauchfoto. Ein anderer Follower meinte, dass sie selbst mit ihrer Story nun sicher sehr viele Menschen "triggere" und ebenfalls unsensibel mit dem "sehr, sehr sensiblen Thema" umgehe. Andere unterstellen der 31-Jährigen sogar, dass sie alles nur für Aufmerksamkeit tue, um im Gespräch zu bleiben.

Anzeige

Sie ist bereits zweifache Mutter

Sarah Engels hat bereits zwei Kinder. Mit Julian Engels bekam sie im Dezember 2021 Tochter Solea (2). Sohn Alessio (8) stammt aus der Ehe mit "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi (31), mit dem sie von 2013 bis 2019 verheiratet war. Der Sänger hat mit seiner neuen Partnerin Laura Maria Rypa (28) einen zweiten Sohn, und das Paar erwartet derzeit noch einen weiteren Jungen.