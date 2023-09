Single-Lady Cathy Hummels feiert beim Oktoberfest: Hier sucht sie jetzt nach "Frischfleisch"

Seit sich Cathy Hummels (35) Ende 2022 von Fußballstar Mats Hummels (34) scheiden ließ, ist sie Single. Das würde sie jetzt gerne wieder ändern. Auf dem Münchner Oktoberfest fahndet sie, wie sie selbst sagte, "nach Frischfleisch".

Alle Jahre wieder zieht Cathy Hummels bei ihrem "Wiesnbummel" mit Promi-Freundinnen über das Münchner Oktoberfest. Da bildet auch die 188. Wiesn, die vor wenigen Tagen begann, keine Ausnahme. Cathys Ruf zur Bummel-Gaudi folgten unter anderem Lilly Becker, Sandy Meyer-Wölden, Sarah Engels und Sophia Thiel. Neben dem gemeinsamen "Aufbrezeln" vor dem Wiesnstreifzug und viel Spaß mit ihren Freundinnen, geht es für Cathy Hummels diesmal aber um etwas anderes.

Die Moderatorin trägt die Dirndl-Schleife nämlich wieder links - ein untrügliches Zeichen für "Ich bin zu haben!". Vor dem Bummel, bestätigte Hummels gegenüber der dpa, dass sie auf der Wiesn "nach Frischfleisch" suche, also nach einem Kandidaten für eine neue Liebe.

Cathy Hummels findet Münchner Männer nicht so toll

Dabei schlagen zwei Seelen in Cathy Brust. Denn eigentlich hat sie von Münchner Männern die Nase voll. "In München ist nix Gscheits dabei." Dann ausgerechnet auf der Wiesn daten? Was wie ein Widerspruch wirkt, erklärt Cathy: "Es ist schön, wenn man Leute kennenlernt, die eben nicht von hier sind."

Das Oktoberfest - es läuft noch bis zum 3. Oktober -, also die Frischfleischhatz in der Realität, ist Hummels lieber als Online-Dating. Dort machte sie keine guten Erfahrungen, wie sie sagt: "Die (Männer auf Dating-Portalen) daten 30 Frauen gleichzeitig. Das sind nur Lappen."

Cathy Hummel: "Ich verliebe mich ganz schwer"

Hummels räumt ein, dass ihr das Daten nicht leicht fällt. "Ich bin in dem Alter, wo die meisten gerade erst heiraten. Ich bin schon geschieden. Ich bin sehr bekannt, mein Exmann noch bekannter als ich." Das mache alles schwerer:

Zudem sei sie selbst auch nicht unkompliziert. "Ich verliebe mich ganz schwer. Und wenn ich mich verliebe, werde ich komisch. Ich krieg dann keinen Ton raus und bin sehr schüchtern", so das Cover-Girl der "Playboy"-Ausgabe von Juni 2023.