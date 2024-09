Steht eine Versöhnung bevor? Prinz Harry und Prinz William nähern sich wieder an

Dass sich Prinz Harry und Prinz William nicht mehr verstehen, das hat die ganze Welt wohl schon mitbekommen. Aber wieso eigentlich? Wie konnte der Streit so eskalieren, dass die beiden scheinbar nicht mehr miteinander sprechen? Wir haben die ganze Timeline der royalen Streithähne und die neuesten Entwicklungen zu einer möglichen Versöhnung.

Kurze Übersicht: Der Streit in Jahren Die ganze Streitgeschichte komprimiert. © Diana Santarelli

Frühe 2000er: Enge Verbindung zwischen Harry und Bruder William

Nach dem Tod ihrer Mutter, Lady Diana, die bei einem Autounfall am 31. August 1997 verstirbt, rücken die beiden Brüder eng zusammen. Bestes Beispiel für ihre gegenseitige Unterstützung ist der Trauerzug, an dem beide hinter dem Sarg ihrer Mutter hergelaufen sind. Dianas Bruder Charles Spencer wollte ursprünglich verhindern, dass einer der Söhne im Trauerzug mitlaufen muss. Gemeinsam mit der Krone kam man zum Schluss, dass zumindest der damals 15-jährige William teilnehmen sollte. Doch der damals 12-jährige Harry, so erinnerte er sich in seinen Memoiren "Reserve", bestand aus Bruderliebe darauf, William zu begleiten. Auf Highrove, dem Anwesen ihres Vaters König William, waren beide in ihrer Jugend Mitglieder im geheimen "Club H". In einem Kellerraum zockten die beiden Videospiele, naschten am Gin-Vorrat von Stiefmutter Camilla oder chillten mit ihren Freunden. Kurz: Sie verbrachten einfach gerne Zeit miteinander. Ab und zu schlichen sie sich auch in den nächsten Pub. "Dort kippten wir ein paar Drinks, dann gabelten wir ein paar Freundinnen und Freunde auf und fuhren mit ihnen zum 'Club H' zurück", beschrieb Harry einen Wochenendtag mit seinem Bruder.

2010er: Williams Hochzeit mit Kate und Harrys Schlüsselrolle

Wie romantisch! Am 29. April 2011 sagte Prinz William "Ja" zu seiner Kate - nach neun Jahren Beziehung. Zu sagen, dass die ganze Welt und insbesondere Großbritannien darauf hingefiebert hat, ist noch eine Untertreibung. Ein besonders rührender Moment: Prinz Harry fungierte als Trauzeuge von seinem großen Bruder. Dieser hatte das Gesicht dem Altar zugewandt, sah seine Kate also nicht den Kirchgang entlang schreiten. Dafür spickte Harry für ihn und raunte ihm zu: "Sie sieht wunderschön aus, das kann ich dir sagen." Die drei werden schnell zu den royalen Lieblingen der Presse und ihrem Volk, bei öffentlichen Auftritten scherzen und lachen sie miteinander. Aber auch in jeder Zweierkonstellation merkt man: Die mögen sich! Spannungen? Gibt's nicht.

2016: Harry trifft Meghan Markle

Das Trio bekommt den ersten kleinen Knacks, als Harry im Juli 2016 anfängt, die "Suits"-Schauspielerin Meghan Markle zu daten. Die Beziehung entwickelt sich rasant und schnell wird klar: Harry will mehr Abstand und Zeit für seine Liebe. Die britische Presse berichtet vermehrt von Unruhen innerhalb der königlichen Familie, da Harry zum ersten Mal "flügge" wird. Doch noch wird Meghans Einfluss auf Harry als positiv bewertet und die Brüder wie ihre Liebsten bemühen sich um eine harmonische Beziehung. Die Amerikanerin Meghan bringt, so der allgemeine Kanon, frischen Wind in die verstaubten Reihen der Royals.

2017: Harrys Verlobung mit Meghan Markle

Ja, die Beziehung ist wirklich auf der Überholspur. Im November 2017, nur etwa ein Jahr nach dem ersten Treffen, verloben sich Harry und Meghan. Und damit kommen die ersten kleineren Spannungen: Berichten zufolge soll die Schnelligkeit der Beziehung Prinz William besorgen - er hat schließlich neun Jahre gewartet, bis er sicher war, dass Kate dem Druck und den Anforderungen als Royal standhalten kann. Er soll seinen Bruder sogar geraten haben, es langsam mit dem Hollywood-Star anzugehen - was laut Insiderberichten bei Harry so gar nicht gut angekommen sein soll. Doch die kleinen Zickereien scheinen die Grundstimmung nicht allzu sehr zu trüben. In der Öffentlichkeit zeigen sie sich noch gerne zu viert und verbreiten auch hier (meist) gute Laune. Schnell werden sie als "Fab Four" bezeichnet, was so viel heißt wie "Fabelhafte Vier".

2018: Harrys Hochzeit und wachsende Spannungen mit William und Kate

Im Mai 2018 heiraten Meghan und Harry in einer wunderschönen Zeremonie in der St. George's Chapel. Doch vor der Hochzeit soll es zu Streitigkeiten zwischen Meghan und Kate gekommen sein, die auch auf die Männer ausgeweitet wurden. Jeder Bruder stand natürlich zu seiner jeweiligen Herzensdame. "Kate war unglaublich beunruhigt darüber, dass Meghans und Harrys Hochzeit im Vergleich zu ihrer Hochzeit mit William viel größer war", wollte ein Insider gegenüber "Radar Online" wissen.



Außerdem gab es einen Streit wegen der Passform der Kleider der Brautjungfern, zu denen auch Wills und Kates Tochter Charlotte gehörte. Kate soll deswegen sogar geweint haben. Prinz Harry berichtete später aus seiner Perspektive in seinen Memoiren "Reserve": "[Es] war französische Couture und von Hand rein nach Maßangaben genäht worden. Es konnte daher nicht allzu böse überraschen, falls noch Änderungen nötig wären."



Was stimmt und was nicht - das wissen wohl nur die vier wirklich. Doch was wir als Beobachter sicher sagen können, danach ging es in der Bruderbeziehung rasant bergab.

Ende 2018 wird erstmals über einen wachsenden Riss zwischen Harry und William berichtet. Auslöser: Ein Auszug aus dem gemeinsamen Wohnort Kensington Palace, wo Kate, William und Harry jahrelang praktisch Tür an Tür wohnten. Doch Harry und Meghan ziehen von Kensington Palace nach Frogmore Cottage, was viele als Zeichen für eine Trennung der Paare interpretieren.

2019: Trennung der Haushalte und offizielle Distanzierung

Im März 2019 machen Harry und Meghan noch weiter klar, dass sie ihr eigenes Ding machen wollen. Zehn Jahre lang hatten sie einen gemeinsamen königlichen Haushalt, nun sollten z.B. Büros und Mitarbeitende getrennt voneinander für ihre jeweiligen Geschäfte eingerichtet werden. Viele, für die der Umzug kein Beweis war, dass irgendwas im Argen liegt zwischen den Prinzen, sehen die Haushaltstrennung als klares Zeichen eines Streits.

Im Oktober 2019 bestätigt sich der Verdacht - und zwar durch ein Interview, das Harry dem englischen TV-Sender "ITV" gibt. Er und William seien "auf unterschiedlichen Wegen", sagt er darin.

2020: "Megxit" und weiterer Bruch der "Fab Four"

Der "Big Bang" findet im Januar 2020 statt. Harry und Meghan geben bekannt, dass sie als "Senior Royals" zurücktreten und in Meghans Heimat, die USA (genauer Kalifornien) ziehen wollen. Das gab es noch nie! Der Austritt wird als "Megxit" bekannt- also einem Wortspiel aus "Meghan" und "Exit", dem englischen Wort für Ausstieg. Denn die britische Presse sieht in Meghan die Fadenführerin hinter dem Rücktritt.

Dieser Schritt wird von William und anderen Mitgliedern der königlichen Familie als Verrat empfunden, und die Beziehung der Brüder verschlechtert sich weiter.

Im März 2020 ist es dann soweit, Harry und Meghan verlassen Großbritannien und ziehen nach Kalifornien. Es gibt Berichte, dass William verärgert über Harrys Entscheidung sei und die Kluft zwischen den beiden Brüdern wachse. Laut der "Sunday Times" soll William ein trauriges Resümee gezogen haben: "Ich habe unser ganzes Leben einen schützenden Arm um meinen Bruder gelegt, ich kann es nicht mehr – wir sind keine Einheit mehr."

2021: Oprah-Interview und öffentliche Enthüllungen

Ob das eine gute Idee war? Prinz Harry und Herzogin Meghan setzen sich im März 2021 mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey zu einem Exklusivinterview zusammen. Darin erzählen sie detailliert über ihre Erfahrungen innerhalb der britischen Königsfamilie. Meghan schockiert die Welt mit Rassismusvorwürfen, Harry spricht offen über die Distanz zu seinem großen Bruder. Er erklärt, er und William bräuchten Raum.

Die Royals in Großbritannien sollen über das Tell-All-Interview so not amused gewesen sein. Die Lage eskaliert. Laut der Chefredakteurin der "Mail on Sunday", Charlotte Griffiths, soll William bereits vor dem Interview in Aufruhr gewesen sein, er soll weder gegessen noch geschlafen haben vor Stress. Nach der Ausstrahlung stellt er bei einem Schulbesuch in London klar: "Wir sind keine rassistische Familie."

Im April 2021 treffen die Brüder bei der Beerdigung ihres Großvaters Prinz Philip zum ersten Mal (in der Öffentlichkeit) aufeinander. Laut Augenzeugen war das eine frostige und distanzierte Angelegenheit. Direkt im Anschluss an Prinz Philips Trauerfeier soll es auf Schloss Windsor zur großen Aussprache von Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry gekommen sein, will Royal-Experte Dan Wootton in der "Daily Mail" von einem Insider erfahren haben.

Prinz Harry berichtete in seinem Buch ebenfalls über das Aufeinandertreffen. Er beschreibt darin, wie sein Vater König Charles und Prinz William wie eine geschlossene Einheit wirkten - und hinterfragt ihre Absichten. "Nachdem er mir schon mehrmals über den Mund gefahren war, gifteten wir uns nur noch an, warfen uns dieselben Dinge vor wie schon vor Monaten – nein, seit Jahren", schreibt Harry in "Reserve". Und auch, dass King Charles nur eine Bitte an seine Söhne hatte: "Es reicht! Bitte, Jungs – macht mir meine letzten Jahre nicht zur Hölle." Daraufhin habe es für Harry ein Umdenken gegeben, in dem er sich fragte, wie es nur so weit zwischen ihm und seinem Bruder kommen konnte.

Er schrieb darin von einem Austausch zwischen ihm und William: "Wir wollten den Rest unseres Lebens hier verbringen", sagte Harry. Doch William habe nur erklärt: "Du bist gegangen, Harold." "Ja – und du weißt auch, warum", erwiderte Harry. "Das weiß ich nicht", sagte William. "Ich weiß es wirklich nicht." Für Harry war das wie ein Schlag ins Gesicht - für ihn war das Nichtwissen bzw. Nichtverstehens seines Bruders gleich wie ein Verrat.

"Und wenn sie nicht wussten, wieso ich gegangen war, vielleicht kannten sie mich einfach nicht. Kannten mich kein bisschen. Vielleicht hatten sie mich nie wirklich gekannt. Bei dem Gedanken wurde mir noch kälter. Ich fühlte mich schrecklich einsam", schrieb er weiter.

Es wird klar, dass zwischen den einst innigen Brüdern plötzlich Welten liegen - und Missverständnisse und Uneinsichtigkeit sie weiter auseinandertreiben.

2022: Anhaltende Spannungen mit dem britischen Königshaus

Grund zum Feiern gibt es im Juni 2022, denn die Queen feiert ihr Platin-Jubiläum. Deswegen kehren Harry und Meghan für einen Besuch nach Großbritannien zurück. Auf den berühmten Foto-Balkon, auf dem sich die engste Familie um die Monarchin versammelte, standen die Paare seeeehr weit voneinander entfernt. Zufall? Wohl kaum. Laut Beobachtern gibt es kaum Interaktion zwischen den Brüdern.

Im September 2022 stirbt Queen Elizabeth II. und erstmals raufen sich bei der Beerdigung und der Trauerzeremonie die Brüder zusammen. Harry und William treten bei öffentlichen Veranstaltungen zusammen auf. Es gibt Berichte, dass William den ersten Schritt gemacht hat, um Harry zur Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten einzuladen, aber die Beziehung bleibt angespannt. Bilder, bei denen die Brüder und ihre Frauen ihre Zeiten als "Fab Four" aufleben lassen und gemeinsam Kondolenzwünsche und Blumen annehmen, gehen um die Welt. Und machen (falsche?) Hoffnung.

2023: Harrys Memoiren und weitere Enthüllungen

Doch egal, was für eine zarte Bande während der Trauerfeier um ihre Großmutter aufkeimte, spätestens die enthüllenden Memoiren "Reserve" (Originaltitel: "Spare") ließen diese im Januar 2023 wieder verdorren. Im Buch spricht Harry detailliert über die Spannungen zwischen ihm und Willy, wie er seinen Bruder nennt. Er beschreibt körperliche Auseinandersetzungen mit dem Thronerben und gibt Einblicke in ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die königliche Familie.

Die Enthüllungen in Harrys Buch verschärfen die Situation. Berichte deuten darauf hin, dass William besonders verletzt von den öffentlichen Anschuldigungen seines Bruders sei. Eine Versöhnung scheint unwahrscheinlicher denn je.

2024: Harry sucht die Nähe zu seiner Familie

Der Streit scheint festgefahren, keiner der beiden Seiten will sich bei der anderen so richtig entschuldigen, Versöhnungsgespräche verlaufen im Nichts. Auch nach den Schock-Nachrichten: Nicht nur Williams Frau Kate ist an Krebs erkrankt, auch King Charles macht seine Prostatakrebserkrankung öffentlich. Harry fliegt daraufhin nach London, es soll aber unter 45 Minuten gedauert haben. Bei weiteren Besuchen in seiner Heimatstadt wird auf Treffen scheinbar verzichtet. Auch die Brüder sollen sich trotz der Diagnose ihres Vaters nicht näher gekommen sein - schade.

Genau das soll Harry nun wohl ändern wollen. Scheinbar fängt der Exil-Prinz an, seine Familie zu vermissen. Er wolle, so die "Mail on Sunday", wieder mehr Zeit in England verbringen - auch um eine Annäherung leichter zu gestalten.

Harry und William: Versöhnung nach all den Jahren?

Die Taktik, mehr Nähe zu seiner Familie zu wollen, scheint aufzugehen. Am 15. September 2024 feierte Prinz Harry seinen 40. Geburtstag. Und ein Instagram-Post zu seinem Ehrentag schlägt jetzt Wellen. Darauf zu sehen: Der grinsende Prinz Harry im grauen Anzug, mit einem Bier in der Hand. Das Foto wurde laut der "Daily Mail" bei einem Besuch in Dublin aufgenommen, 2018 war das, als Harry noch als "Senior Royal" arbeitete.

Das Besondere an dem Bild: Es wurde vom offiziellen Account der Royal Family gepostete. Laut "The Sun" ist es das erste Mal seit 2021, dass die Familie Harry öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Also ein Jahr, nach dem er seine Pflichten als Royal aufgegeben hatte - und sich die Situation immer weiter zuspitzte. Der Post wurde von Bruder William und seiner Frau Kate in ihrer Instagram-Story geteilt, wo er 24 Stunden sichtbar ist. Es scheint, beide Seite geben sich wieder mehr Mühe, ihre Streitigkeiten hinter sich zu lassen.

Wenn man einem Insider des "Express" glauben will, hat sich Papa Charles sogar auf ein Skype-Gespräch an Harrys Geburtstag eingelassen. "Sie benutzen Skype, wenn sie miteinander kommunizieren, weil sie sich sehen können und es wird alles von den Mitarbeitern eingerichtet, damit es reibungslos läuft", so der Insider.