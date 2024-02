Super-Bowl-Halbzeitshow: Usher kuschelt mit Superstar Alicia Keys

In den vergangenen Tagen war eifrig darüber spekuliert worden, ob sich Usher (45) die Bühne während der Super-Bowl-Halbzeitshow in Las Vegas mit anderen Stars teilen wird. Und tatsächlich hat der R&B-Sänger die Fans mit sechs besonderen Gästen überrascht.

Alicia Keys im roten Glitzer-Suit

Die Erste, die die Bühne im Allegiant Stadium in Las Vegas betrat, war seine Kollegin Alicia Keys (43). Gemeinsam sangen sie ihr Duett "My Boo", das sie vor 20 Jahren veröffentlicht hatten. Usher im weißen und sie im roten Outfit bildeten einen eindrucksvollen Hingucker. Am Ende umarmten sie sich sogar innig auf der Bühne.

Danach trat Musiker und Produzent Jermaine Dupri (51) auf, um an den 20. Jahrestag von Ushers beliebtem Album "Confessions" zu erinnern. Es folgten Sängerin H.E.R (26) mit "Bad Girl" und Rapper Will.i.am (48) mit "OMG". Das Publikum flippte dann völlig aus, als Lil Jon (53) und Ludacris (46) zusammen mit einem Rollschuh fahrenden Usher den bahnbrechenden Hit "Yeah!" interpretierten. Der von Fans heiß erwartete Justin Bieber (29) hingegen erschien nicht auf der Bühne.

Usher entblößt seinen muskulösen Oberkörper

Usher sorgte mit seiner 15-minütigen Halbzeitshow auch für nackte Tatsachen, als er das Oberteil seines Dolce & Gabbana-Kostüms auszog und ohne Hemd seine Muskeln präsentierte. Die Show am Sonntagabend markierte Ushers zweiten Auftritt beim Super Bowl. Bereits 2011 hatte an der Halbzeitshow teilgenommen. Damals unterstützte er die Black Eyed Peas beim Song "OMG", wofür sich Will.i.am nun mit seinem Auftritt revanchierte.

Hochzeit nach dem Super Bowl?

Nach diesem beruflichen Höhepunkt könnte für Usher bald noch ein persönlicher folgen: Wie das US-Magazin "People" berichtet, sollen der Sänger und seine langjährige Freundin Jenn Goicoechea am Donnerstag die Hochzeitslizenz in Las Vegas erhalten haben. Es heißt, das Paar wolle kurz nach dem Super Bowl heiraten. Es wäre die dritte Ehe für den achtfachen Grammy-Gewinner.