 Taylor Swift und Travis Kelce: Riesen Überraschung - sie wollen zusammen ziehen!

Sie gehen den nächsten Schritt: Vor dem neuen Herrenhaus von Travis Kelce (34) wurde ein Lastwagen gesichtet. Darin: Möbel von Taylor Swift (33). Die Sängerin des Jahres zieht bei ihrem Liebsten ein.

Anzeige

Die Liebesbeziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem es am Rande ihrer Tour durch Argentinien den ersten öffentlichen Kuss gab - am Rande der Bühne! -, zog die Sängerin nun wohl beim Football-Star ein. Wie "Daily Mail" exklusiv und mit Fotobeweis berichtete, wurde vor dem neuen, sechs Millionen Dollar teuren Herrenhaus von Kelce in Kansas City ein weißer Möbeltransporter gesichtet. Das Magazin meldete, Swift wolle im Haus des Offensivspielers der Kansas City Chiefs ihre zweimonatige Tournee-Pause verbringen.

Im Clip: Alle Infos zum Umzug von Taylor Swift

Anzeige

Anzeige

Sechs Millionen Dollar für das gemeinsame Liebesnest

Die "Swifties", so nennen sich die Fans von Taylor Swift, bekamen einen neuen Grund zum Ausrasten. Die meisten feiern nämlich die Liebesbeziehung ihres Idols mit dem Football-Star. Nach der Meldung über Swifts Einzug bei Kelce waren sie auch wieder komplett aus dem Häuschen. Denn: Da scheint es, auch beim Einzug, um etwas Festes zu gehen.

Wie "Daily Mail" berichtete, habe Kelce das Anwesen im Vorort Leawood erst vor Kurzem gekauft - und ziehe jetzt erst richtig ein. Somit bekäme Swift gleich die Gelegenheit, einem künftigen gemeinsamen Heim ihren Stempel mit aufzudrücken. Das neue Liebesnest verfügt über sieben Schlaf- und sieben Badezimmer, einen Swimmingpool und einen Whirlpool im Beverly-Hills-Stil, eine Garage für sechs Autos, einen beleuchteten Tennis- und Pickleball-Court sowie einen Minigolfplatz, der sich über drei Hektar stark bewaldetes unberührtes Land erstreckt. Das Anwesen liegt am Ende einer Wohnanlage und ist nur 20 Autominuten vom Arrowhead Stadium entfernt, wo die Kansas City Chiefs ihre Heimspiele austragen.

Taylor Swift und Travis Kelce: Familienzusammenführung zu Weihnachten

Der Möbeltransporter fuhr laut "Daily Mail" am Dienstag vor, da war Swift schon ein paar Stunden vor Ort, nachdem sie mit dem Privatjet direkt nach dem letzten Konzert in Brasilien aus São Paulo nach Kansas City geflogen war. Ihren nächsten Auftritt im Rahmen der "Eras Tour" hat Swift am 7. Februar 2024 im Tokyo Dome in Japan - viel Zeit zum Eingewöhnen, Kuscheln und - Football gucken: "Daily Mail" berichtete, dass beide gleich an Taylors Ankunftstag das "Monday Night Game" zwischen den Minnesota Vikings und den Chicago Bears geschaut hätten.

Es liegen aufregende Tage vor dem "heißesten Paar des Jahres" ("Daily Mail"). Am 13. Dezember feiert Taylor Swift ihren 34. Geburtstag. Und dann ist schon bald Weihnachten. "TMZ" will von einer Quelle gehört haben, dass die beiden Familien die erste ganz große Zusammenführung unter dem Christbaum planen - im neuen Heim von Travis Kelce und Taylor Swift.