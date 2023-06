"The Voice Kids"-Coachin Lena Meyer-Landrut: Nach Corona-bedingtem Haarausfall zeigt sie neue Frisur

Das Wichtigste in Kürze Lena Meyer-Landrut zeigte sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit neuen Looks.

Im Herbst 2022 ließ sich die "The Voice Kids"-Coachin die Haare aber ungewohnt kurz schneiden. Wie sie vor wenigen Wochen verriet, gab es dafür einen bestimmten Grund: Sie bekam durch Long Covid Haarausfall.

Seitdem ihre Haare wieder nachwachen, experimentiert die Sängerin noch mehr mit ihren Haaren herum. Alle Infos zu ihrer neuen Frisur bekommst du hier.

Egal ob Pony oder cooler Longbob - Lena Meyer-Landrut steht einfach alles. Im Herbst 2022 zeigte sich die "The Voice Kids"-Jurorin aber erstmals mit einem kurzen Bob. Für ihre Typveränderung gab es einen guten Grund, wie die Musikerin vor wenigen Wochen preisgab: Sie litt wegen Long Covid an Haarausfall. Seitdem ihre Haare wieder nachwachsen, experimentiert Lena nun noch mehr mit ihrer Frisur herum. Jetzt hat sie wieder einen neuen Look!

Lena Meyer-Landrut hat eine neue Frisur

Nachdem sie ihre Fans vor wenigen Wochen mit Locken überraschte, zeigt Lena Meyer-Landrut jetzt einmal mehr, wie wandelbar sie ist. Auf Instagram präsentiert sie sich seit einigen Tagen mit glatter Mähne. Bei ihrer Community kommt die Veränderung gut an. "Dein Look ist so was von next Level! Ich bin mal wieder verliebt", schwärmt nur eine von vielen Follower:innen.

Im Clip: Die neue Frisur von Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut begeistert mit Locken

Nachdem sich die "The Voice Kids"-Coachin erst vor wenigen Wochen einen kurzen Bob schneiden ließ, überraschte sie ihre Community im Mai wieder mit einer neuen Typveränderung. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Clip, in dem sie mit wilder Lockenmähne zu sehen ist. In dem Video sitzt Lena Meyer-Landrut in einem Café und lächelt glücklich in die Kamera. Mit ihrer neuen Frisur scheint sie sich also wohlzufühlen. Kein Wunder, schließlich stehen ihr Locken einfach gut!

Nach Haarausfall: Lena Meyer-Landrut hat einen neuen Look

Wenige Wochen nachdem Lena Meyer-Landrut auf ihrer Plattform "LENAVERSE" öffentlich über ihren Haarausfall gesprochen hatte, stattete sie ihrem Friseur Ende April einen Besuch ab. Auf Instagram präsentierte sie danach stolz das Ergebnis. Sie trägt nun einen lässigen Bob mit Pony. Die "The Voice Kids"-Jurorin ist mit der Typveränderung mehr als glücklich. "Das sind tatsächlich meine Haare", schrieb sie zu einem Foto in ihrer Story. Auch ihren Fans entging nicht, wie voluminös Lenas Mähne jetzt aussieht. "Du bist so süß! Wirklich sehr schön mit kurzen Haaren" und "Ich mag deine Haare! Habe sie mir auch so schneiden lassen", schwärmten etwa zwei Nutzer:innen in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Lena Meyer-Landrut bekam durch Long Covid Haarausfall

Im September 2022 präsentierte Lena Meyer-Landrut ihren Followern auf Instagram eine ganz neue Frisur: Sie ließ sich einen kurzen Bob schneiden. Die Typveränderung geschah allerdings nicht freiwillig, wie die "The Voice Kids"-Jurorin auf ihrer eigenen Online-Plattform "THE LENAVERSE" verriet, auf der sie seit Februar exklusive Inhalte mit ihren Fans teilt.

Ich habe wegen Long Covid zwischen März und August über 50 Prozent meiner Haare verloren. Lena Meyer-Landrut, , 2023

So schlimm war der Haarausfall für Lena-Meyer Landrut

Der Haarausfall belastete Lena Meyer-Landrut sehr, weshalb sie sich dazu entschied, ihre Haare einfach abzuschneiden. Die Entscheidung fiel der Sängerin aber überhaupt nicht leicht. "Habe so geheult, wow", gibt sie ganz offen zu. Ihre langen Haaren waren aber "super dünn" und sie fühlte sich nicht mehr wohl mit ihrer Frisur. "Deswegen mussten sie ab", erklärt sie ihren Entschluss.

Mittlerweile hat sich ihr Haarwuchs zum Glück regeneriert, wie die 31-Jährige auf ihrer Plattform "LENAVERSE" erzählt. "Sie wachsen seit September/Oktober wieder normal nach", schreibt sie. Ob die Fans dann bald wieder Lenas lange Mähne bewundern können, oder sie bei ihrem kurzen Bob bleiben wird, verrät sie jedoch nicht.

