Tolle Neuigkeiten von Olly Murs: Der Musiker wird zum ersten Mal Vater!

Der britische Sänger Olly Murs (39) macht sein privates Glück perfekt: Wie er selbst via Instagram bekannt gab, werden er und seine Frau Amelia (30) im kommenden Jahr Eltern.

So süß verkündet Olly Murs die Baby-News auf Instagram

Auf seinem Instagram-Kanal postete er ein Foto von sich und seiner schwangeren Liebsten. Er hält dabei ein Ultraschallbild des Ungeborenen in die Kamera und zeigt auf den entblößten Babybauch, der bereits eine deutliche Wölbung vorweist. Dazu schrieb Olly Murs: "Baby Murs kommt 2024" sowie ein Baby-, ein Fläschchen- und ein gelbes Herzchen-Emoji.

Auch seine Frau postete das identische Bild. Das Fitness-Model Amelia Tank und der Popsänger Olly Murs sind seit Ende 2019 ein Paar und verlobten sich im Juni 2022. Erst seit fünf Monaten sind die beiden verheiratet. Nach der Hochzeit nahm Tank den Nachnahmen von Murs an. Ihre Hochzeit feierten Murs und Tank insgesamt drei Tage lang auf der Insel Osea vor der britischen Küste.

Olly Murs und Amelia Tank kündigten bereits Kinder an

In einem Gespräch mit dem "Hello"-Magazin nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit kündigten die beiden bereits an, eine Familie gründen zu wollen. "Wir sind bereit, unseren eigenen kleinen Murs herumlaufen zu lassen", sagte der Musiker in dem entsprechenden Interview.

Olly Murs wurde ursprünglich durch die Castingshow "The X Factor" in seinem Heimatland bekannt, wo er 2009 den zweiten Platz erreichen konnte. Anschließend startete er seine Solokarriere und hatte seitdem mehrere Nummer-eins-Hits. In Deutschland wurde Olly Murs vor allem durch seinen internationalen Megahit "Heart Skips a Beat" bekannt.