Tom Beck und Chryssanthi Kavazi haben ihr zweites Kind bekommen!

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (35) und Ehemann Tom Beck (46) sind erneut Eltern geworden! Am Mittwoch verkündeten sie die Geburt ihrer Tochter auf Instagram.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Chryssanthi Kavazi und Ehemann Tom Beck haben ihr zweites Kind bekommen. Auf Instagram gab das Paar am 24. April bekannt: "Seit Sonntag dürfen wir uns nun auch stolze Eltern eines ganz bezaubernden kleinen Mädchens nennen. Wir sind Hals über Kopf verliebt in die kleine Maus und unser Herz springt vor Glück!" Die Tochter der beiden Schauspieler erblickte demnach am 21. April das Licht der Welt. Weiter heißt es in dem Post, der schon nach zwei Stunden auf über 100.000 Likes kommt: "Unendlich dankbar für dieses wundervolle Geschenk des Himmels! Mama, Papa und großer Bruder."

Schauspiel-Kolleg:innen gratulieren den stolzen Eltern

Ihre Schwangerschaft hatte Kavazi im Oktober letzten Jahres mit einem humorvollen Post bekannt gegeben. Für die Schauspielerin und Partner Beck, der unter anderem durch die Serie "Alarm für Cobra 11" bekannt geworden war, ist es bereits das zweite Kind. Ihr Sohn kam im November 2019 zur Welt. Auf Instagram zeigen die Stars zudem ein Foto der niedlichen Füße ihrer neugeborenen Tochter. Die werden von den übrigen Familienmitgliedern liebevoll in der Hand gehalten.

Aus der großen "GZSZ"-Schauspielfamilie gab es sogleich herzliche Glückwünsche für Kavazi und Familie. "Ich wünsche euch von Herzen eine wundervolle Zeit zusammen als Familie und bin begeistert, noch einmal Tante geworden zu sein. Du bist so eine tolle Power-Frau und super Mama: Ich liebe euch", erklärt etwa Kavazis langjährige Freundin und Schauspielkollegin Valentina Pahde (29) in einem Statement, das RTL verbreitet hat.

Auch Kavazis Serien-Ehemann Felix von Jascheroff (41) freut sich nach eigener Aussage "sehr, dass die Familie nun endlich zu viert ist, auf das Wiedersehen und auch, dass ich dann nächstes Jahr wieder mit meiner lieben Chryssanthi drehen darf. Aber erst mal wünsche ich den Vieren nur das Beste, ruhige Nächte sowie dass alle gesund und munter sind. Genießt jetzt in vollen Zügen euer Glück!"

Doch auch von anderer Seite gibt es Glückwünsche. So kommentiert etwa "Let's Dance"-Star Valentin Lusin (37), der gerade erst selbst zum ersten Mal Vater geworden ist, auf Instagram: "Wunderschön, herzlichen Glückwunsch".