Starkregen, Überschwemmungen, orkanartige Stürme: Durch solche extremen Wettersituationen wird die Klimakrise auch in Deutschland immer sichtbarer. Die Dringlichkeit, Lösungen zu finden, wächst. Aber gibt es die überhaupt? In der Doku-Reihe "The World's Most Dangerous Show" sucht Joko Winterscheidt nach Hoffnung und innovativen Ideen, die Antworten geben könnten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In seiner neuen Sendung stößt Joko Winterscheidt an seine Grenzen und verzweifelt an der Welt. Dieses Mal aber nicht im Rahmen einer Unterhaltungsshow .

In der sechsteiligen Doku setzt er sich mit den täglich spürbaren Auswirkungen der Klima-Katastrophe und ihren Ursachen auseinander.

„Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show” - seit 27. Juni 2024, immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppel-Folgen auf ProSieben und auf Joyn.

Jetzt Jokos neue Sendung "The Worlds Most Dangerous Show" kostenlos streamen

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"The Worlds Most Dangerous Show": Darum geht es bei Joko Winterscheidts neuer Sendung

Kann der Klimawandel durch Technik aufgehalten werden? Liegt es in den Händen der Wirtschaft, das Klima zu retten? Wie kann ein Systemwandel eingeleitet werden, der die Klima-Katastrophe stoppen kann - oder ist es vielleicht schon zu spät?

Um das herauszufinden, begibt sich Joko Winterscheidt auf eine Reise um die Welt und trifft auf Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen, kämpfen und ihn Hoffnung schöpfen lassen.

In der ersten Folge trifft Joko in einem exklusiven Interview auf den Microsoft-Mitbegründer und zugegeben umstrittenen Visionär Bill Gates. Seit vielen Jahren investiert er sein Geld in innovative Technologien. Aber haben sie wirklich das Zeug, um den Klimawandel aufzuhalten?

Anzeige

Kann innovative Technik den Klimawandel aufhalten? Das sagt Bill Gates

Autos, die mit Sonnenenergie fahren, grüner Wasserstoff für Flugzeuge, der Hyperloop, der Transport und Fortbewegung revolutionieren soll: Viele Technologien könnten laut ihren Erfindern dazu beitragen, die Welt zu retten. Klingt doch eigentlich zu schön um wahr zu sein, oder?

💰 Noch sind grüne Technologien teurer als die schmutzigen Methoden. Das muss dringend geändert werden.

💚 Bill Gates nennt es "Green Premium". Also der Preis, der entsteht, wenn man sich für eine nachhaltige Technologie entscheidet und auf die, in der Regel günstigeren Methoden, verzichtet. Diesen Wert muss möglichst klein werden, damit nachhaltige Technologien auch wirtschaftlich sinnvoller werden.

☀ Der Anfang ist jedoch gemacht: Bei Sonnen- und Windenergie sind die Preise in den letzten Jahren deutlich gesunken. Auch bei Elektro-Autos beginnt die Entwicklung so langsam. In vielen anderen Bereichen sind wir davon allerdings noch weit entfernt. Hier herrscht dringend Handlungsbedarf.

🔬 Um das zu schaffen, ist für Bill Gates vor allem eins wichtig: Innovationen. Denn nur dadurch können die Kosten für grüne Produkte senken.

Ohne Innovation, wäre ich sehr pessimistisch. Bill Gates

"Niemand kann die Zukunft voraussagen, aber...": Dieser Forschungsbereich macht Bill Gates Mut

Der Multi-Milliardär steckt große Hoffnungen in die Technologien. Auch wenn schon mehrere der von ihm finanzierten Unternehmen mittlerweile pleite sind, ist er optimistisch.

Vor allem im Bereich der Energie-Speicherung sieht er große Chancen. "Es gibt erstaunlich viele Möglichkeiten, Energie zu speichern. Einige Konzepte sind wirklich genial!"