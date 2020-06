Beauty & The Nerd

Jeder schöne Topf findet ein schlaues Deckelchen: Jetzt stehen in Staffel 2 von "Beauty and the Nerd" 2020 die Paarungen fest. In der ersten Folge durfte sich jede Beauty einen Nerd aussuchen, mit dem sie als Siegerin aus der Show hervorgehen will. Welche Paare von Beginn an wie Sandalen und Socken zueinander passen und welche Teams neu zusammengewürfelt wurden, erfährst du hier.

Partnerwahl: Welche Beauties und Nerds finden zueinander?

Elias & Annabel

Mit seiner Posaune hat Nerd Elias (24) bei Beauty und Schlagersängerin Annabel (32) voll ins Schwarze getroffen! Als das Paar sein Schlafzimmer bezieht und das Bett entdeckt, zeigt Annabel allerdings doch ein paar Berührungsängste. Mit einem fremden Mann in einem schmalen Bett zu schlafen, ist ihr nicht ganz geheuer.

Sven K. & Emmy

Ursprünglich hatte sich Fashionista Kim (19) für Sven K. (22) entschieden. Sie wollte mehr über die Kirche erfahren und wählte daher den gläubigen Nerd als Partner. Doch das Bündnis war nur von kurzer Dauer und Sven hat sich am zweiten Tag beim Teamwechsel für Emmy (20) entschieden.

Die erste gemeinsame Nacht steckte schon voller Überraschungen, denn Sven ist ein Schlafwandler! Ob das gut geht? Die erste Challenge ließ Svens Puls jedenfalls in die Höhe schnellen und machte die beiden damit zu den Siegern der ersten Herausforderung.

Julien & Malin

Einen Superhelden möchte jeder an seiner Seite haben! Das dachte sich auch Malin (28), als sie Julien (32) in seinem Superman-T-Shirt sah und sich den Comic-Fan sofort schnappte. Die anfängliche Euphorie hält leider nicht besonders lange. Malin tut sich etwas schwer, Julien näher zu kommen und mit ihm als Teampartner zusammen zu wachsen.

Dion & Samira

Nerd Dion (30) hat sich als Erster den Beautys gestellt und glatt eine Abfuhr von allen bekommen. Zum Schluss hat er mit Selina (28) doch noch eine Teampartnerin gefunden und gibt sich mit " Celine Dion" gleich einen Paarnamen. Als es am zweiten Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen Selina und Kim kommt, versucht Dion Selina zu beschwichtigen, doch gegen ihre temperamentvolle und aggressive Art kann sich der Nerd nicht behaupten und ist mit der Situation total überfordert.

Für das Team "Celine Dion" gibt es kein Happy End. Selina verwandelt sich in einen Eisberg, packt ihre Sachen und verlässt die Villa. Doch die Rettung naht und Ersatz-Beauty Samira (25) wirft Dion den Rettungsring zu.

Illya & Kim

Als sich der Kamerafan Illya (21) den Beautys vorstellt, kann er Karina (25) und Emmy von sich überzeugen. Da bei Karina der Funken übergesprungen ist, entscheidet er sich für sie. Nach dem Teamwechsel findet Illya allerdings in Kim eine neue Partnerin, wovon Karina gar nicht begeistert ist.

Sven L. & Victoria

Auch Nerd Sven L. (24) konnte bei der Paarauswahl zwei Beautys von sich begeistern. Am Ende entscheidet sich Sven für die Make-Up-Artistin Victoria (22). Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist nun die zweite Frau in Svens Leben, davor gab es nur seine Mutter. Während der Talentrunde zeigt sich jedoch, dass in "Schmuddel-Sven" ein echter Aufreißer steckt. Mit einem Lapdance macht er auf Victoria ganz schön Eindruck.

Flamur & Karina

Zuerst hatte der schüchterne Flamur (26) Beauty Emmy an seiner Seite, aber nachdem die Psychologen Kim und Sven K. dazu geraten haben, sich einen neuen Partner zu suchen, stand er wieder alleine da. Auch Karina wurde von ihrer ersten Wahl Sven L. sitzen gelassen und war davon alles andere als begeistert.

Mit Flamur hatte Karina zwar einen neuen Nerd, aber nach der ersten Entscheidung wurden die beiden rausgewählt und das Experiment ist damit zu Ende.

Welches Team diese Woche bei "Beauty & The Nerd" 2020 gehen muss, siehst du Donnerstag, 11. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben oder Joyn.

