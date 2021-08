Wie immer durften die Gewinner:innen der Team-Challenges auch dieses Mal die Teams für das Exit-Quiz nominieren. Die erste Challenge "Tanz! Sing! Küss!" konnten Beauty Julien und Nerdin Teresa für sich entscheiden. Trotz der Freude über ihren Sieg stellte Teresa aber jammernd fest: "Oh nein, jetzt muss ich wieder böse sein." Bei der zweiten Disziplin, "Pauken, bis der Tierarzt kommt", hatten Beauty Luisa und Nerd Cao die Nase vorn. Aus "persönlichen Gründen" wählte Luisa Drama-Queen Wiktoria und ihren Nerd Luca in die Ausscheidungsrunde.

Teresa und Julien sortieren taktisch aus

Während diese Entscheidung auf die Differenzen zwischen Luisa und Wiktoria zurückzuführen ist, gehen Teresa und Julien bei ihrer Auswahl taktisch klug vor. Sie wählen nicht nach Sympathie aus, sondern entscheiden sich für ihre stärksten Gegner: In ihren Augen, Loreen und Leon, die ihnen bisher am dichtesten auf den Versen waren. Dem "Beauty & The Nerd"-Paar steht der Schock über die unerwartete Entscheidung ins Gesicht geschrieben. "Mein Herz ist mir in die Hose gerutscht. Ich hätte niemals damit gerechnet", sagt Loreen.

Loreen ist sauer!

"Ich könnt grad einen Boxsack verhauen. Ich bin total wütend und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll", schimpft Loreen, während Leonard zumindest äußerlich gefasst wirkt. "Ich hätte das auch nicht direkt erwartet, ich hätte eher gedacht, dass jemand anderes nominiert wird", fasst er die Situation zusammen. Es ist eben, wie es ist. Und weil sie an ihrer Situation nichts mehr ändern können, fragen sich die vier Nominierten der jeweiligen Teams nochmal gegenseitig ab. Sicher ist sicher.

Vom Nerd zum Boxsack

Zunächst ist Loreen noch optimistisch gestimmt, was Wiktoria und Luca angeht: "Ich seh in denen nicht die große Konkurrenz und ich hoffe wir schaffen das Ding." Angesichts dessen, was jetzt auf dem Spiel steht, wird die zierliche Blondine aber sofort wieder emotional: "Ich würd grad so gern was zerschlagen, Alter." Leonard bietet sogar seinen Arm an, um seiner Beauty ein bisschen Erleichterung zu verschaffen: "Ich spür das eh nicht", versichert er ihr. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen und boxt drauf los, während Leonard die Schläge stoisch über sich ergehen lässt. "Wenn’s hilft, die Aggression abzulassen", seufzt er nur, als die kleinen Fäuste auf seine Schultern einprasseln.

Verhängnisvolle Erdnüsse

Etwas entspannter, wenn auch nicht besänftigt, tritt Loreen mit den anderen das Quiz an. Nach der ersten Runde sieht es noch ganz gut aus und Loreen kann zwei von drei möglichen Punkten holen. Es steht 2:1. Dann tritt Leonard gegen Luca an und Wiktoria übergibt sich fast vor Aufregung. Leider kann Loreens Nerd nur eine der drei Fragen richtig beantworten. Luca gelingt es den Punktestand mit der Antwort auf die Frage, was ein Diaphragma ist (Verhütungsmittel), auszugleichen und beantwortet auch die anderen beiden Fragen korrekt. Bedauerlicherweise erinnert sich Leonhard nicht daran, gegen welche Hülsenfrüchte seine Beauty allergisch ist (Sojabohnen) und rät falsch: "Erdnüsse." Damit steht es 4:3 für Luca und Wiktoria.

Loreen und Leonhard sind raus. Während bei den Siegern Freudentränen kullern, tritt Loreen vor Wut eine unschuldige Deko-Laterne von ihrem Platz. "Da habt ihr uns wohl ausgeschaltet, peng!", stellt Loreen gegenüber der Gruppe fest. Zum Schluss findet sie trotzdem noch versöhnlichere Worte: "Ich nehm von "Beauty & The Nerd" mit, (…) dass man nicht immer aufs Äußere beurteilen sollte. Auch noch vielleicht nach innen zu schauen, weil meist steckt ja hinter so nem Menschen auch was Tolles. Die Nerds, die sollen so bleiben, wie sie sind. Sie sind toll." Schöner kann sich eine Beauty nicht verabschieden.

