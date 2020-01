Du möchtest einen ganzen Abend GNTM-Atmosphäre schnuppern? Dann hast du beim exklusiven GNTM-Event die Möglichkeit: Sei dabei, wenn am 27. Januar 2020 um 19:30 Uhr die erste Folge der neuen Staffel 15 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" im Berliner Zoopalast gezeigt wird.

Das erwartet dich bei der #GNTM-Preview in Berlin

In der Preview siehst du den Beginn der diesjährigen Model-Suche. Das Casting für diese Staffel 15 startete in München. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Olympiaparks durften sich einige Nachwuchs-Models beweisen. Wer es geschafft hat und mit Heidi Klum auf die #GNTM-Reise gehen darf, erfährst du in der Preview dann vor allen anderen.

Freue dich außerdem auf einen Begrüßungsprosecco sowie glamouröse Highlights und natürlich Special Guests.

Einen Abend lang 100% GNTM-Atmosphäre: So bist du dabei!

Anstatt von der heimischen Couch kannst du den Start von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" auf der Kinoleinwand verfolgen. Sichere dir gleich die Tickets zur exklusiven Preview!

Einlass ist bereits ab 18:30 Uhr, Start der Preview ist um 19:30 Uhr.

Hier geht's zum Karten-Vorverkauf zum GNTM-Event

Staffel 15. startet am 30. Januar 2020

Die neue Staffel von startet offiziell am 30. Januar 2020, zur gewohnten Sendezeit um 20:15 Uhr auf ProSieben. Auch in diesem Jahr hat sich Heidi Klum professionelle Unterstützung einer Gast-Jury geholt. Unter anderem im Laufe der Staffel mit dabei: Topmodel und Schauspielerin Milla Jovovich, die amerikanischen Modedesigner "The Blonds", Star-Fotograf Rankin, der englische Modedesigner Julien MacDonald, sowie die beiden international gefragten Topmodels Stella Maxwell und Joan Smalls.

GNTM 2020: Schön und digital wie nie zuvor!

ProSieben inszeniert "Germany's next Topmodel" in diesem Jahr nicht nur online auf der eigenen Webseite sowie bei JOYN, sondern auch in vielen zusätzlichen digitalen Formaten. Unter anderem siehst du "Klaudia mit K kommentiert", wo die beliebte Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia Giez jeden Freitag die Folgen auf IGTV kommentiert. Außerdem lädt Melissa Khalaj bei #GNTM The Talk aktuelle Models ein, um mit ihnen über die Folge zu sprechen und darüber, was nicht im TV gezeigt wurde. Zum ersten Mal gibt es zudem auf TikTok exklusive Inhalte und Challenges.

