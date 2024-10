Sind diese GNTM-Models bei Heidi Klums legendärer Halloween-Party 2024 dabei?

Halloween? Dann heißt es in der Model-Szene: All Eyes on Heidi Klum! Wenn nämlich Heidi Klum in New York zur neuen Ausgabe ihrer längst legendären Halloween-Gruselparty lädt, dann ist allen Stars und Sternchen der Branche klar: In ist, wer drin ist. Welche GNTM-Models werden diesmal mitfeiern?

Anzeige

Du willst Heidi Klum in Action sehen? Schau dir ihre GNTM-Staffeln jetzt auf Joyn an!

Am größten Gruseltag Amerikas gibt es für VIPs in der Model-Branche nur einen Horror: Wenn keine Einladung von Heidi Klum reinflattert. Bei den extravaganten Horrorkostümbällen der GNTM-Chefin will jede:r dabei sein. Und natürlich ist es auch für die Models der ProSieben-Show eine große Ehe, bei Heidi Klum mit Freund:innen und Familie zu feiern.

Mit großer Sicherheit dabei sein werden Lea Oude Engberink⁠ und Jermaine Kokoú Kothé, Gewinnerin und Gewinner der vergangenen 19. Staffel, bei der erstmals männliche Models in einer eigenen Wertung mitmachten. Denn dass Heidi ihre aktuellen Staffel-Gewinner:innen zur Horrorsause einlädt, ist längst so sehr Tradition wie dass Rankin Fotos schießt.

Anzeige

Anzeige

GNTM-Gewinner Jermaine gibt 2.000 Euro für Heidi Klums Party aus

Lea und Jermaine berichten schon seit Tagen mit Instagram-Storys, -Posts und auf TikTok direkt aus New York. Jermaine befindet sich auch schon im Halloween-Fieber, wie er "Web.de" gegenüber zugab. Wobei das allerdings vor allem mit Heidi Klums Einladung zu tun habe, denn früher sei er gar nicht so der Halloween-Fan gewesen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Jetzt aber wolle er sich sogar in Unkosten und Mühen stürzen. Er verriet, dass sein Kostüm rund 2.000 Euro kosten werde - obwohl es insgesamt nur rund 20 Zentimeter Stoff aufzuweisen habe. "Der Rest ist nur Body-Make-up und Prosthetics." Um sich in Shape bringen zu lassen, habe er am Tag der Feier um 13 Uhr einen Termin bei seiner Make-up-Stylistin, die sieben Stunden für die Prozedur einplane. Die Party bei Heidi Klum beginnt um 21 Uhr.

Für sein Kostüm hat sich Jermaine bei Rapperin Doja Cat und einem ihrer Musikvideo-Outfits inspirieren lassen. Wie es genau aussehen wird, verriet er natürlich nicht. "Streng geheim."

GNTM-Star Vivien: Erlebt sie ihre zweite Heidi-Party?

GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki bei Heidi Klums Halloween-Party im Jahr 2023. © 2023 Getty Images/Noam Galai

Auch Vorjahressiegerin Vivien Blotzki, die bereits 2023 miterlebte, was bei Heidi Klums Halloween-Supersause abgeht, hat sich aus New York gemeldet. Sie ist gemeinsam mit Ida Kulis rübergejettet, die 2023 in der 18. Staffel erst kurz vor dem Finale ausschied und Platz sieben belegte.

Viele Fans waren gespannt, ob es Aldin Zahirović tatsächlich auf Heidi Klums Gäst:innen-Liste schaffen würde. Aldin belegte in der 19. Staffel Platz sieben bei den Jungs. In Folge 14, ausgerechnet bei der Tanz-Challenge, hatte der Münchener ausgetanzt. Der einstige Mitfavorit musste überraschend früh gehen und war in Tränen aufgelöst. Beim Abschied rang er der GNTM-Chefin quasi eine Einladung zu ihrer Halloween-Party ab.

Im Clip: Aldin ist raus - aber er darf zu Heidi Klums Halloween-Party

Anzeige

Anzeige

Feiert Aldin fremd?

Nur: Daraus scheint nichts zu werden. Auch Aldin beschäftigte sich in seinen letzten Instagram-Beiträgen mit Halloween, gab Schmink-Tutorials, wie man sich zum Beispiel den Look eines Verprügelten mit viel "Blut" und "Vasensplittern im Gesicht" zaubern kann.

In seinen letzten Instagram-Storys zeigte sich Aldin in Leipzig und auf dem Weg nach München, nicht aber zum Flughafen, um eventuell doch noch in letzter Minute in Richtung New York zu jetten. In den Videos erzählte er, dass er in München eine Party in einer zweistöckigen Villa besuchen werde. Am 2. November wolle er dann noch mal in Berlin feiern.

Von New York sagte er nichts, vielleicht aber indirekt: "Zu einem bestimmten Thema habe ich sehr, sehr viele Fragen bekommen." Dazu aber wolle er sich erst später äußern. Was - außer dem gescheiterten Halloween-Ausflug nach New York - könnte er meinen?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidi Klum groovte sich bei Pizza-Party für Halloween ein

Heidi Klum dagegen hat sich für ihre Party des Jahres ordentlich warmgemacht und einen Tag vor Halloween schon mal ihre Feier-Kondition getestet. Bei der inoffiziellen Eröffnung von "Crazy Pizza" in New York feierte sie mit Ehemann Tom Kaulitz und ihren Kindern. Und mit Flavio Briatore, dem Vater ihrer Ältesten, Leni Klum. Dieser ist, wie auch Heidi Klum, an dem Restaurant beteiligt. Die offizielle Eröffnung ist am 6. November. Wer künftig mal probieren möchte: Die Pizzeria befindet sich in 218 Lafayette Street, SoHo, New York City.

"Vielen Dank an alle meine neuen Partner, Familienangehörigen und Freunde, die gekommen sind, um die erste von vielen Crazy Pizzas in den USA zu feiern", schrieb Heidi Klum auf ihrem Instagram-Kanal.

Ob es auch bei ihrer Halloween-Party Pizza geben wird? Auf jeden Fall ein "awesome" Outfit von Heidi Klum. In ihrer letzten Instagram-Story aus dem nächtlichen New York berichtete sie: "Es wird sehr aufregend. Ich komme grade von meiner letzten Probe. Es wird beeindruckend werden - hoffe ich."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Germany's Next Topmodel" feiert nächstes Jahr Jubiläum! Wann die 20. Staffel ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt. Bis dahin kannst du dir ganze Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.

Anzeige

Anzeige