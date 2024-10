GNTM-Gewinnerin Jacky Wruck in Hollywood: Wird sie jetzt zum Filmstar?

Jacky Wruck weiß, wie Erfolg sich anfühlt. 2020 gewann sie die 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Jetzt soll es noch höher hinausgehen: Jacky will Hollywood erobern.

Wird Jacky Wruck, die Tierarzt-Tochter aus dem hessischen Rheingau, zum Filmstar? Jedenfalls hat sie sich in Hollywood einquartiert. Ihren 214.000 Instagram-Follower:innen teilte sie mit: "Jetzt ist die Katze aus'm Sack. Und wohin der Weg mich führt? Zu einer reiferen Version von mir selbst. Erlebnisorientiert und ergebnisoffen."

So lautet die Caption zum Post. Dieser besteht aus einem kurzen Video mit schnellen Schnitten. Darin sieht man (neben Porträts von Jacky) kurze Sequenzen vom Flug und Szenen in Los Angeles mit Straßenkreuzungen, Hinweisschildern und auch dem berühmten Hollywood Sign, dem 137 Meter langen Wahrzeichen sowohl des Stadtteils von Los Angeles als auch der Film-Metropole.

Trotz Hollywood-Ambitionen: Jacky Wruck hat einen Plan B

Zu dem Video spricht Jacky: "Ich bin in Hollywood, weil mich der Wunsch, die Kunst des Schauspiels zu erlangen, nach Los Angeles geführt hat, die Magie des Geschichten-Erzählens, all ihre Techniken und großen Meister."

Gänzlich neu ist die Schauspiel-Materie für Jacky nicht. Im Sommer 2020 stand sie für eine Nebenrolle in der TV-Reihe "Frühling" erstmals als Schauspielerin vor der Kamera.

Jacky kam gerade in Los Angeles an, in einem zweiten Post zeigt sie sich auf Bildern und im Video noch beim Bummeln und im Coffee-Shop. Das dürfte sich ändern, sobald sie mit der wirklichen Schauspiel-Lehre beginnt.

Sollte es nicht klappen mit dem Durchbruch: Jacky, bekennende Pferde- und Hunde-Liebhaberin, könnte als ausgebildete Tiermedizinische Fachangestellte jederzeit in der elterlichen Tierarztpraxis arbeiten. Auch in Hollywood ist ein Plan B keine schlechte Idee ...

