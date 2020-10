Brenda Patea und Tennisprofi Alexander Zverev

Im November 2019 verkündeten Brenda und Alexander offiziell: Ja, sie sind ein Paar. Ausgeschmückt wurde diese Neuigkeit mit zahlreichen Fotos des Paares, die Brenda Patea auf Instagram mit ihren knapp 270.000 Followern teilte. Im August sollen sie sich aber getrennt haben, auch die gemeinsamen Bilder auf Instagram wurden gelöscht.

Best of Brenda: "We are the Champions!"

Jetzt meldet sich Brenda mit unerwarteten Neuigkeiten über die Social-Media-Platform: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Dies ist mein zauberhafter Anfang mit einem neuen Leben unter meinem Herzen. Ich kann kaum in Worte fassen, wie es sich für mich anfühlt, schwanger zu sein - es ist einfach nur eine überwältigende Zeit", teilt sie ihren Followern mit.

In diesem Post erwähnt sie den Vater ihres Kindes nicht. Doch in einem Interview mit "Gala" sagt Brenda jetzt: "Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und erwarte ein Kind von Alex."

Brenda Patea: "Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben"

Wie geht es für Alex und Patea weiter? Sie scheinen von nun an wohl getrennte Wege zu gehen. Das Baby sei aber nicht der Hauptgrund für das Ende der Beziehung, so Patea im Interview: "Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben. Wer an der Seite eines Sportlers lebt, muss sich unterordnen."

Weiter erzählt sie: "Das Kind war nicht geplant, aber ich werde alles dafür tun, dass es in einem harmonischen Umfeld aufwächst. Ich bin in der glücklichen Situation, das Kind auch allein aufziehen zu können."