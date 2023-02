GNTM 2023 - Kandidatin Indira: Zwischen Reitplatz, Studium und Modern Jazz

Das Wichtigste in Kürze GNTM-Kandidatin Indira liebt Tiere über alles. Nun will sie einer zweiten Leidenschaft nachgehen - dem Modeln.

Die 20-jährige Indira lebt bei Magdeburg und verbringt ihre Freizeit gerne mit ihren Ponys Molly und Moritz. Jetzt will sie bei "Germany's Next Topmodel" 2023 ihre Karriere als Model starten.

Indira lässt Welten aufeinandertreffen

Bei Topmodel-Anwärterin Indira treffen kunterbunte Welten aufeinander. Die 20-Jährige liebt ihre Ponys und den Reitplatz, studiert angewandte Statistik und strebt nun eine Karriere als erfolgreiches Model an.

Zwischen Reitplatz und Statistikstudium

Egal ob Hund oder Katze – Indira ist ein großer "Tierfanatiker", wie sie sich selbst beschreibt. Mit ihren zwei kleinen Shetland-Ponys Moritz und Molly dreht sie gerne Runden auf dem Reitplatz und trainiert mit ihnen. Sie näht sogar Klamotten für ihre Ponys um. Fehlen darf auch Hund Cooper nicht, der Indira auf Schritt und Tritt begleitet - auch beim Joggen.

Egal ob Hund oder Katze: Ich bin ein Tierfanatiker.

Doch Indira kann auch anders. Die Studentin der angewandten Statistik versteht es auch, mit Methoden, Zahlen und Formeln umzuspringen. Außerdem tanzt sie gern Ballett und Modern Jazz.

Darum will Indira GNTM 2023 werden

Mit ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" will Indira eine neue Seite an sich entdecken und zeigen, was in ihr steckt.

Am meisten freut sie sich dabei auf die tollen Outfits und das Styling. Sie kann sich auf wichtige Dinge fokussieren und wird alles geben, um GNTM 2023 zu werden.

Ob Indiras Fokus für die Modelbranche reicht, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.