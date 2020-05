Ein Name, ein Magazin - und sieben kreischende GNTM 2020-Kandidatinnen. Als Kerstin Schneider in Folge 15 die Shooting-Location betritt, kippen die angehenden "Germany’s next Topmodels" fast aus den High Heels.

Jacky: "Es ist Halbfinale – was soll das sonst sein?"

Was der Auftritt der Chefredakteurin des Fashion-Magazins "Harper’s Bazaar" bedeutet, ist mit einem Wimpernschlag klar. "Als ich Kerstin gesehen habe, wusste ich sofort, was los war", so Sarah P. Konkurrentin Jacky analysiert die Situation in Sekundenschnelle: "Scheinbar ist es Halbfinale…was soll das sonst sein, bis jetzt war’s immer so."

Die Reaktionen der GNTM 2020-Mädchen seht ihr im Preview-Clip - mit dem Cover-Shooting für die Harper's Bazaar hätte in Folge 15 noch keine Kandidatin gerechnet.

Harpers-Bazaar Cover Shooting: Das entscheidendste Shooting der Staffel

Wie wir alle wissen: Nur eine kann "Germany’s next Topmodel" werden. Und: Nur eine wird das Cover der deutschen "Harper’s Bazaar" zieren. Noch nie war der Erfolgsdruck so früh so hoch. Denn: wer beim Shooting versagt, verbaut sich schon jetzt seine Chance auf den Sieg.

Neben Supermodel Heidi Klum zählt diese Woche auch die Chefredakteurin von Harper’s Bazaar, Kerstin Schneider, zu den Kritikern der Mädchen. Sie entscheidet, wer das Zeug hat als "Germany’s next Topmodel" das Cover eines Magazins zu zieren, welches seit 150 Jahren als "Mutter aller Modemagazine" gilt.

Harper’s Bazaar steht für Fashion, Luxus – und GNTM-Träume

Seit 2018 ist das Fashion-Magazin "Harper’s Bazaar" offiziell Partner von "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum". Das Magazin steht für unkonventionellen Luxus und ist mit 32 Ausgaben in 50 Ländern einer der weltweit bekanntesten Titel der Modeszene. Wer es hier aufs Cover schafft, kann den Topmodel-Traum für erfüllt erklären. Mit Toni (2018) und Simone (2019) zierten bereits zwei GNTM-Siegerinnen das Cover – wer wohl beim GNTM-Finale 2020 in der Cover-Silhouette erscheinen wird?

Jedes Mädchen ein Cover-Model?

Mit geschultem Auge beobachtet Chefredakteurin Kerstin das Shooting-Geschehen. Die Entscheidung, wer im GNTM 2020-Finale letztendlich gewinnen wird, kann sie nicht beeinflussen - dafür aber, welches Foto dem Harper’s Bazaar-Cover würdig ist. Kerstin zeigt hinter der Kamera vollen Einsatz: "Ich werde versuchen, jedes Mädchen von euch heute zu 'nem Cover Model zu machen."

Ob das klappt? Die Begeisterung hält sich zunächst in Grenzen: "Auf 'nem Cover muss sie schon präsenter sein…" Auch Heidi hat Kritik: "…sie ist 'n bisschen schläfrig unterwegs." Welche GNTM 2020-Kandidatin verschläft in Folge 15 ihren Einzug ins (Halb)-Finale?

Halbfinale – Ja oder nein?

Während die Mädchen beim Shooting vor der Kamera alles geben, wird hinter den Kulissen heiß diskutiert. Lijana: "Dieses Cover-Shooting bedeutet eigentlich Halbfinale – weil es ist immer im Halbfinale." Sie ergänzt: "Jetzt wird geschaut, wer es wert ist, ins Finale zu kommen!"

Maureen spekuliert weiter. Sie analysiert bereits die Rausflieger-Chancen in Woche 15: "Wir könnten jetzt schon im Halbfinale sein..." Und weiter: "Wenn jetzt zwei rausfliegen…vielleicht nimmt sie dieses Mal fünf mit ins Finale?"

Das Fazit in Folge 15: Ohne Fleiß keine Halbfinal-Vibes

Ob die Halbfinal-Spekulationen der GNTM 2020-Kandidatinnen tatsächlich richtig sind? Wir sind schon jetzt total gespannt auf Folge 15. Halbfinale hin oder her – für Larissa ist klar: "Jetzt gibt man nochmal alles, was man geben kann – und noch mehr!" Auch Freundin Lijana weiß, was zu tun ist: "Ich möchte perfekt funktionieren. Ich möchte Kerstin gefallen, Heidi gefallen… Ahhhh! Ich hoff' ich mach alles richtig!"

Harper’s Bazaar Shooting und ein mögliches Halbfinale – da müsst ihr dranbleiben! Ihr könnt auch nicht mehr bis nächste Woche warten? Wir versorgen euch hier wie immer mit den neuesten "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum"-Updates zu Staffel 15 - Folge 15.

Lest weiter mit diesen GNTM 2020-News: