Mit einer weiteren Tanz-Challenge hat GNTM-Kandidatin Jacky nicht gerechnet: "Jetzt dachte man, es hat sich ausgetanzt und jetzt ist wieder eine Tanz-Choreo gefordert. Aber klar: Challenge accepted." Denn in Folge 13 müssen die Mädchen als Pussycat Dolls am Entscheidungstag eine heiße Choreografie präsentieren.

Und dabei werden sie auch noch von einem echten Pussycat Doll beobachtet! Denn Nicole Scherzinger ist Gast-Jurorin in Folge 13 und wird die Mädchen zusammen mit Heidi Klum ganz genau unter die Lupe nehmen. Heidi weiß, was sie von ihren Nachwuchsmodels sehen möchte: "Die Band steht seit Jahren für Sexyness und Frauenpower und genau das erwarte ich auch von meinen Mädchen."

Gemischte Gefühle bei den Nachwuchsmodels

Vor Pussycat Doll Nicole Scherzinger zu tanzen, ist für viele der Mädchen eine Herausforderung. Denn sie kennt die Choreografie natürlich in- und auswendig und weiß genau, auf was sie achten muss. Dadurch steigt der Druck bei den Mädchen und die Aufregung ist riesig. Lijana: "Ich glaube ich war selten so aufgeregt, wie vor dieser Elimination. Zwei meiner Idole sitzen vor mir: Heidi Klum und Nicole Scherzinger. Wahnsinn!"

Auch Tamara scheint nervös vor der bevorstehenden Performance zu sein: "Wir müssen vor Nicole Scherzinger tanzen. Die kennt die Choreo perfekt, sie ist eine Tänzerin, sie ist Performerin: Sie ist DIE Frau!" Von der Choreo ist Larissa total begeistert: "Als ich die Choreografie gesehen habe dachte ich mir nur so: YES! Ich finde es so nice, es ist eine sexy Choreo. Genau mein Ding!" Jacky hingegen scheint nicht so überzeugt zu sein: "Ich habe während der Performance einfach nur gedacht: Bitte nicht umfallen, bitte irgendwie den Tanz auf der Bühne präsentieren."

Wie sich die Kandidatinnen als Pussycat Doll schlagen werden, erfährst du am Donnerstag, den 23.04.2020, um 20:15 Uhr bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" auf ProSieben und Joyn.de.

