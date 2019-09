GNTM 2020: Mädchen, Models, München!

Die Dreharbeiten zur 15. Staffel der ProSieben Erfolgs-Show "Germany‘s next Topmodel - by Heidi Klum" starten in diesem Jahr in der bayrischen Metropole. Bei einem offenen Casting im Olympiapark sucht Heidi Klum nach den schönsten Mädchen, die mit ihr auf die große GNTM-Reise gehen. Wer wird Heidis 15. Siegerin in 2020?

Wer sind die neuen Gast-Juroren 2020?

In Staffel 14. lud Heidi Klum einflussreiche Persönlichkeiten aus der Fashion- und Musikindustrie ein, um zusammen die Performance ihrer Models zu bewerten. Unter anderem fand der Entscheidungswalk unter den wachsamen Augen von Paris Hilton, Zara Larsson, Stefanie Giesinger und Winnie Harlow statt. Auch in der neuen GNTM-Staffel lädt Heidi Klum Star-Fotografen, Designer und internationale Top-Models ein, die ihr bei der Entscheidung zur Seite stehen.

"Germany‘s next Topmodel – by Heidi Klum" startet im Frühjahr 2020 auf ProSieben.