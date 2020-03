Zugegeben, der Konkurrenzkampf zwischen den GNTM 2020-Models war schon während der letzten Wochen nichts für schwache Nerven. In Folge 10 feuern die Models jetzt aber richtig los und zücken die Waffen einer Frau: mit lautstarken Wortgefechten bringen sie die Stimmung zum Eskalieren. Aber ist das Grund genug, dass Maribel gleich zur Bratpfanne greift?

Anastasia: "Machst du jetzt etwa einen auf Drama-Queen?"

Auch Anastasia und Jacky gehen in den Nahkampf. Die sonst so liebevoll gestimmte GNTM-"Nasty" schießt gegen ihre Konkurrentin: "Machst du jetzt einen auf Drama Queen?" Das klingt nach beunruhigenden Preview-Szenen für Folge 10.

Aber Keep Calm - alles nicht so wild. Das Drama in Woche 10 ist nur gespielt. Denn nächste Woche heißt es: Wanted- Wer ist das stärkste Cowgirl im Saloon? Für die glorreichen Zwölf "Germany’s next Topmodel – by Heid Klum"-Kandidatinnen geht es auf Reisen. Genauer gesagt auf Zeitreisen. Denn für ihren ersten Spot tauschen Tamara, Vivian und Co. elegante High Heels gegen derbe Cowboy-Boots. Es geht in den Wilden Westen!

Dreh im Wilden Westen: Topmodels gone wild

Nächste Woche müssen die Mädchen zeigen, dass sie nicht nur Modeln, Shooten und Tanzen können. Um "Germany’s next Topmodel" zu werden ist auch showreifes Schauspieltalent gefragt. Für einen Spot im Western-Style liefern sich die Top-12-Kandidatinnen dafür ein Western-haftes Duell.

Wie es sich für echte Cowgirls gehört, greifen die Models dabei aber nicht zum Revolver. Im Zweikampf der Western-Girls landen dafür Whiskey-Flaschen, Pfannen und weitere Geschütze auf dem Kopf der Gegnerin. Autsch! Aber ist die Performance bei jeder GNTM-Heldin auch saloonfähig?

Das actionreiche Cowgirls-Shooting droht zu eskalieren.

Im Duell: Lijana gegen Maribel

Der Zweikampf bleibt natürlich nicht lange nur vor der Kamera. Schon bald fliegen auch hinter den Kulissen die Wortfetzen. Die Stimmung zwischen Lijana und Maribel scheint auf Grundeis zu liegen.

Lijana will gemeinsam mit Maribel den besten Spot drehen und zeigt vollen Einsatz. Dafür erwartet sie aber auch Anerkennung: "Da muss man halt dann auch einfach mal sagen: Danke, Lijana!" Maribel scheint im Duell den Kürzeren zu ziehen: "Als sie dann so aufbrausend geworden ist, war ich schon ziemlich eingeschüchtert."

Wer setzt mit seiner Duell-Partnerin in Folge 10 aufs richtige Pferd und gewinnt im Saloon? Heidi Klum kann bei den kämpferischen Szenen gar nicht zusehen und schlägt die Hände vors Gesicht. Wir sind gespannt, wer den wilden Western-Kampf mit einem Foto als Trophäe verlassen wird.

Vom Cowgirl zur Catwalk-Lady: Der Laufsteg wird kunterbunt

Zurück aus dem wilden Westen geht es für die Mädchen wieder auf gewohntes Terrain – den Catwalk. Knappe Shorts und Fransen-Tops werden gegen bunte Kleidchen getauscht, der Cowgirl-Hut macht Platz für grelle Perücken.

Der Runway wird also richtig bunt. Trotzdem stöckelt nicht jedes Mädchen darauf in eine rosige Zukunft – denn am Ende des Laufstegs wartet Heidi mit einer knallharten Entscheidung: "Du hast deine zweite Chance heute leider nicht genutzt." Für welches Cowgirl die Rückreise vom Wilden Westen wohl auf dem Catwalk in L.A. endet?

Wir versprechen: es wird gefährlich spannend! Bleibt dran und freut euch mit uns auf Folge 10.

