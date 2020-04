Bei GNTM 2020 muss jede Woche mindestens ein Mädchen die Show verlassen. Diese Woche ist es Nadine, die kein Foto bekommt und somit die Heimreise antreten muss. Auch wenn sie mit ihrer emotionalen Rede die Jury von sich überzeugen konnte, reichte es leider im Vergleich zu den anderen Kandidatinnen nicht mehr für sie.

Nadine kann beim Shooting nicht überzeugen

Schon vor dem Shooting hatte Nadine Schwierigkeiten ihre Emotionen zu kontrollieren. Der ganze Streit in den letzten Wochen hat sie sehr belastet. Das ist auch den anderen Kandidatinnen aufgefallen. Vivian: "Ich glaube, dass es der Nadine gerade nicht so gut geht. Ich glaube, es ist für sie gerade in der Gruppe auch sehr schwierig. Sie fühlt sich ein bisschen alleine." Das Charity-Shooting findet das Nachwuchsmodel allerdings klasse: "Ich wollte mich ganz herzlich bedanken, dass man hier ein kleiner Teil von etwas ganz Großem sein darf."

Auch wenn sie bei dem Shooting viel ausprobieren möchte, gefallen Star-Fotograf Brian Bowen Smith die Posen nicht: "Das ist ein bisschen wie ein Cheerleader." Auch Heidi Klum gefällt nicht, was sie sieht: "Ich denke es ist zu billig." Nadine hat Schwierigkeiten: "Nicht zu erotisch, trotzdem sexy aber nicht zu sehr. Von allem ein bisschen was, aber bloß nicht zu viel. Und das ist schon eine Latte, die relativ weit oben liegt." Auf den Bildern sehen ihre Posen unbequem und verklemmt aus. Dem Nachwuchsmodel fällt es schwer, eine gewisse Leichtigkeit rüberzubringen. Das liegt auch an ihrer momentanen emotionalen Situation: "Das Shooting an sich war cool, gefühlstechnisch war ich aber einfach komplett durch den Wind. Ich konnte mich nicht konzentrieren."

Nadines emotionale Rede überzeugt

Bei ihrer Rede spricht Nadine ein Thema an, das ihr persönlich viel bedeutet. Vor sechs Jahren wurde ihre Schwester mit Krebs diagnostiziert. Ein paar Jahre später verlor sie eine Freundin an derselben Krankheit. Mit ihrer Rede möchte sie Menschen dazu bewegen, Stammzellen zu spenden, denn diese können Leben retten: "Du kannst Lebensretter werden. Schenke Hoffnung, schenke eine zweite Chance weiterleben zu dürfen." Gast-Jurorin Chiara Ferragni gefällt ihre Rede: "Du warst sehr emotional. Es war eine sehr gute Rede. Man konnte deinen Schmerz spüren." Trotz ihrer beeindruckenden Rede ist Heidi sich nicht sicher, ob ihr Ehrgeiz ausreicht, um zu gewinnen. Aus diesem Grund gehört sie in dieser Woche zu den Wackel-Kandidatinnen.

Heidi: "Ich habe leider kein Foto für dich."

In Woche 12 sind Tamara, Anastasia und Nadine die schlechtesten und wackeln somit. Nadine bekommt die unbeliebten Worte von Heidi zu hören, die bei GNTM 2020 wohl keiner hören möchte: "Ich habe heute leider kein Foto für dich, Nadine." Nadine hat damit gerechnet: "Klar bin ich enttäuscht, aber mir war nach dem Shooting schon klar, dass es wahrscheinlich nicht mehr weitergeht für mich." Trotz der Enttäuschung freut sich das Nachwuchsmodel auf zuhause: "Das ist eine riesen Last die herunterfällt!" Während sich alle von Nadine verabschieden, halten sich Larissa und Lijana im Hintergrund. Larissa: "Wir sind nicht hingegangen und haben sie getröstet, weil es tut uns nicht wirklich Leid."

Wie sich die restlichen Kandidatinnen bei den nächsten Folgen von GNTM 2020 schlagen werden, erfährst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Folge 12 verpasst? Dann schau‘ doch in unserem Live-Ticker vorbei.

