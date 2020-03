Es ist Fashion Week in Berlin! Für GNTM 2020-Johanna und ihr 14 Modelkolleginnen hieß das in Folge 8: Ran an die Jobs und ab auf den Laufsteg! Bei den ersten Castings gibt es dabei nur einen Haken: Die Designer bitten Johanna zwar in die zweite Runde. Am Ende stolzierten dann aber doch ihre Konkurrentinnen mit dem Job in der Hand aus dem Castingraum. Johanna hat das Gefühl, nirgendwo wirklich reinzupassen – schafft sie es beim letzten Casting trotzdem?

Johanna bei GNTM: Warum will sie nicht mehr zu den Castings?

Es gibt viele Jobs auf der Berliner Fashion Week, sagt Heidi Klum ihren 15 GNTM 2020 Nachwuchsmodels. Für Johanna läuft die Jobsuche zu Beginn aber nicht wie gedacht – sie hat die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ohne Job, dafür mit Tränen in den Augen, verlässt die „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“-Kandidatin die Castings der Designer: "Warum soll ich zu einem Casting gehen wenn es keinen Job für mich gibt?", schluchzt sie.

Marcel Ostertag: "Es kann nicht jedes Model jeden Job machen"

Die Jobsuche nagt schwer an Johanna. Schicke Designer-Kleider warten beim Casting auf die Mädchen. Aber wo sind die Curvy-Kollektionen?

Designer Marcel Ostertag hat ein großes Kompliment für Johanna: "Du bist ein ganz tolles Mädchen. Du würdest auch definitiv für unsere Curvy-Linie in Frage kommen!" Die präsentiert er aber leider nicht auf der Fashion Week. Johanna ist traurig. Den anderen Mädchen berichtet sie: "Er macht halt jetzt auf der Fashion Week leider nichts wo ich reinpasse."

Ostertag erklärt daraufhin das harte Modelbusiness im Interview: „Wir suchen jetzt die 15 Models, die perfekt zur Kollektion passen.“ Die Absage hat daher nichts mit Johannas Kurven zu tun: "Es kann nicht jedes Model jeden Job machen.", ergänzt Ostertag.

Der Casting-Marathon geht weiter. Bei Designerin Anja Gockel schafft sie es in die engere Auswahl – wird aber am Ende wieder nicht gebucht.

GNTM Johanna: "Wenn es nichts gibt wo ich reinpasse – was soll ich dann da?"

Johanna bezieht die Absagen auf ihre Kurven. Dabei hat sie lange Zeit sehr dafür gekämpft, ihren Körper so zu lieben, wie er ist. Und genau damit möchte sie bei "Germany’s next Topmodel - by Heidi Klum" auch anderen Mädchen Mut machen. Jeder kann ein Model sein - „…auch ohne die perfekten Modelmaße!“, ergänzt sie.

Gibt es doch noch einen Designer, der genau diese natürliche und positive Ausstrahlung für seine Kollektion buchen möchte? Den gibt es! Beim letzten Casting ist Johanna voll in shape – die Klamotten sitzen wie angegossen. Und das bei keinem geringeren als Denim-Designer Levis.

Johanna ist das neue Levis Model!

Endlich: Beim Levis-Casting fühlt sich Johanna sofort wohl. Das Outfit dürfen sich die Mädchen selbst zusammenstellen. Johanna wählt einen coolen, schlichten Denim-Look mit hellblauer Jeans und weißem T-Shirt: „Das bin ich. Das trage ich sonst auch jeden Tag.“

Das kommt beim Kunden an: „Genau das hat uns überzeugt – deine natürliche und ehrliche Art!“

Neben Johanna wird auch Maureen für Levis gebucht. Die Levis-Story der beiden GNTM 2020 Kandidatinnen liest du hier:

