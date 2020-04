Ein Pool in L.A., drei durchtrainierte Male Models – und ein Sauerstoffschlauch? Die ungewöhnliche Kombination kann nur eines bedeuten: es ist mal wieder Shooting-Time bei GNTM 2020! Heidi möchte ihre 11 "Germany’s next Topmodel"-Mädchen diese Woche am Boden sehen. Genauer gesagt am Meeresboden. Denn unter dem kristallklaren Wasser des Swimming-Pools verbirgt sich ein Foto-Set im Stil einer magischen Unterwasserwelt. Für GNTM-Kandidatin Lijana verfliegt der Shooting-Zauber aber schnell.

Lijana: “Ich hatte total Panik“

Von Lijana sind wir einiges gewohnt – vor allem immer eine Top-Leistung. In den letzten Wochen zählte sie Shooting für Shooting und Walk für Walk stets zu den Besten. Bevor es aber diese Woche mit Sauerstoffschlauch in die Tiefe geht, zweifelt die 23-Jährige zum ersten Mal an ihrer Performance: "Heute könnte ich zum ersten Mal zu den Schwächeren zählen."

Wird Lijana beim Shooting versagen?

Safety first - beim Tauchtraining lernen die Mädchen, richtig zu Tauchen. Schließlich müssen sie für das perfekte Foto später lange die Luft anhalten. Aber schon das Training scheint Lijana an ihre Grenzen zu bringen: "Man sieht nichts, und dann durch dieses Ding zu atmen - du hast das Gefühl, du kriegst gar keine Luft!"

Die GNTM-Konkurrentinnen tauchen an Lijana vorbei

Während Lijana ihrem Tauchgang und dem Aufstieg in die Top 10 vom Beckenrand aus panisch entgegenblickt, strahlen die Augen ihrer Konkurrentin Julia P. mit dem glitzernden Pool um die Wette. Die 17-Jährige freut sich und kann’s kaum erwarten: "Ich dachte es ist schwieriger - das hat so Spaß gemacht!"

Es wird ernst: Shootet sich Lijana unter Wasser in die Top 10?

Julias Freude teilt Lijana nicht. Ihr Herz pocht. Mit aufsteigender Panik wird sie sich nicht lange genug unter Wasser halten können. Dessen ist sie sich bewusst und schlussfolgert: "Ok, wenn ich das jetzt nicht kann gibt’s ein sch*** Bild!" Wie jeder GNTM-Fan weiß: ein schlechtes Shooting-Foto führt nicht selten zu Heidis legendärem "Ich habe heute leider kein Foto für dich"-Fazit.

Lijana im Tanzelement – Ausgleich beim Salsa mit Massimo?

Wird es Lijana mit ihrem Ehrgeiz trotzdem schaffen aus Folge 11 mit einem schönen Foto aufzutauchen? Immerhin ist das Shooting nicht die einzige Entscheidungsgrundlage für Heidi Klum. Wer im kühlen Nass nicht zur Höchstleistung aufläuft, hat immer noch die Chance beim heißen Tanz mit Massimo zu überzeugen.

Durch ihre langjährige Tanzerfahrung ist das Parkett Lijanas Element. Ob sie sich mit ihrer Performance heute unter die 10 besten GNTM 2020-Kandidatinnen tanzen kann und ihre Shooting-Panik ausgleicht? Wir sitzen gespannt im Publikum.

Verpasst nichts und bleibt dran – heute Abend läuft "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"um 20:15, wie immer auf ProSieben im TV, Livestream oder auf Joyn. Mitlesen könnt ihr im Liveticker.

