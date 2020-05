Auch in dieser Woche wird bei "Germany's next Topmodel" wieder ein bekannter Fotograf die Nachwuchsmodels ablichten. In der Halbfinal-Woche ist es Marc Baptiste. Bei diesem Shooting müssen die Nachwuchsmodels erneut Mut beweisen, denn es geht für sie wieder hoch hinaus.

Höhenshooting im Halbfinale

In 15 Metern Höhe müssen sie auf einem Schwebebalken posieren und am besten: Keine Angst zeigen. Welches Nachwuchsmodel kann den Starfotografen von sich überzeugen? Marc Baptiste fotografiert die GNTM-Kandidatinnen bei einem der spektakulärsten Shootings der Staffel ab. Dieses Shooting wird für einige Mädchen garantiert zu einer weiteren Herausforderung.

Wer ist Marc Baptiste?

Marc Baptiste ist ein weltbekannter Fotograf. Geboren wurde er in Haiti, doch er wuchs in New York auf und hat schon früh mit dem Fotografieren begonnen. Mittlerweile ist er ein erfolgreicher Fashion- und Portrait-Fotograf, der schon mit zahlreichen Prominenten zusammengearbeitet hat. Prince, Shakira und die Obamas standen schon vor seiner Kamera. Seine Aufnahmen werden weltweit in den renommiertesten Zeitschriften wie zum Beispiel in der Cosmopolitan, Elle und Vanity Fair veröffentlicht. Außerdem arbeitet er häufig mit bekannten Marken wie Nike, Reebok und L’Oreal zusammen. Seit vielen Jahren ist er auch ein Teil von GNTM und hat beispielsweise die Kandidatinnen 2011, in einem fliegenden Helikopter fotografiert. 2012 posierten die ehemaligen GNTM-Mädchen in einem Stage-Diving Shooting vor seiner Kamera.

Wie sich die GNTM-Anwärterinnen beim Höhen-Shooting schlagen werden und wer in das große Finale einziehen wird, siehst du am Donnerstag, den 14. Mai 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Folge 15 verpasst? In unserem GNTM-Live-Ticker kannst du nachlesen, was passiert ist.

