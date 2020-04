Schon in der letzten Folge von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" nimmt sich Maribel die Kritik von Heidi zu Herzen und setzt sie um. Während des Höhenshootings herrscht Backstage große Angst – einige Mädchen haben Höhenangst und können sich aus einer Höhe von fünf Metern nur schlecht konzentrieren. Auch am Set steht Maribel die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. "Ich weiß, dass du das kannst, Maribel!", ruft Heidi ihr von unten zu. Jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen, Anlauf nehmen und Sprung!

Nicole Scherzinger überrascht die GNTM-Kandidatinnen:

"Maribel darf mittrainieren" Annäherung bei Maribel und Lijana?

Das Foto ist im Kasten! Heidi ist sichtlich erfreut über das schöne Foto ihrer Kandidatin, genau wie Fotograf Vijat Mohindra: "Das war großartig!" Doch nicht nur das Shooting lief für Maribel gut, auch das Tanz-Training mit Nicole Scherzinger, Frontfrau der "The Pussycat Dolls", meistert die GNTM-Anwärterin.

Zurück in der Model-Villa ist auch Lijana von ihrer Mitstreiterin ganz angetan."Maribel darf mittrainieren, weil sie heute einer der wenigen war, die ganz gutes Feedback bekommen hat. Die bringt uns ja auch ein Stück weit voran. Und der Rest darf gerne oben bleiben", so Lijana.

Elimination-Walk und Performance – die Mädchen müssen abliefern

Es ist Entscheidungstag: Bei dem Elimination-Walk müssen die Mädchen gleich doppelt abliefern. Gast-Jurorin Nicole Scherzinger nimmt neben Topmodel-Chefin Heidi Klum Platz. Auch ihre Meinung fließt in die Entscheidung von Heidi mit ein. Zuerst steht der Walk an – danach die Performance der Original-Choreografie von "Don't Cha" – einer der größten Hits von Nicole und ihrer Girlband.

"Also ich würde schon sagen, dass ich mit Lijana und Maureen ganz gut mithalten kann, weil ich die Schritte drauf habe. Ich fühl mich gut beim Tanzen! Und das ist halt so das Wichtigste", so Maribel.

"Du hast dich sehr gut bewegt", lobt Sängerin Nicole Maribel am Ende der Performance. Für Heidi ist es klar: Maribel ist dem Traum Topmodel zu werden ein Stückchen näher gekommen und ist eine Runde weiter! Für Maribel ein echter Erfolg. Doch ausruhen? Dafür ist keine Zeit, dass Finale rückt immer näher.

Du willst wissen, welche Challenges die Mädchen noch überwinden müssen und wer sich den nächsten heiß begehrten Job angelt? Das erfährst du am Donnerstag, den 30.04 um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de. Du kannst nicht live vor dem Fernseher dabei sein und dir die Folge angucken? Hier geht es zu unserem Live-Ticker!

Das könnte dich auch interessieren: