Die erste Runde bei "Germany's next Topmodel" 2020 ist überstanden, die Kandidatinnen konnten die Jury aus Heidi Klum und den beiden Gast-Juroren Milla Jovovich und Julien Macdonald von sich überzeugen – doch dann die Überraschung: Es gibt mehr Konkurrenz, denn drei Nachwuchsmodels rücken nach! Maribel, Jacky und Valeria kämpfen mit um den Sieg.

Maribel, Jacky und Valeria sind die Nachrückerinnen bei "Germany's next Topmodel" 2020

Maribel ist 18 Jahre alt. Die Schülerin kommt aus Mühlheim an der Ruhr. Sie fotografiert leidenschaftlich gern und verbringt viel Zeit mit ihren drei Pferden. Sie selbst bezeichnet sich als positiven Menschen – aber auch als Einzelkämpferin.

Jacky ist 21 Jahre alt und hat indianische Wurzeln. Halbtags arbeitet sie als tiermedizinische Fachangestellte in der Tierarztpraxis ihrer Eltern. Sie kümmert sich liebevoll um ihre Hunde und Pferde. Ihre großen Leidenschaften neben den Tieren sind Sport und das Modeln.

Valeria ist 19. Ihr großer Traum ist es, Model zu werden. Zu ihren Hobbys zählen Singen, Tanzen und Zeit mit ihren Freunden verbringen. Sie möchte mehr aus sich herauskommen, die Welt bereisen und viel Neues erleben – weswegen es sie zu GNTM zog.

Rankin fotografiert die Kandidatinnen auf Costa Rica

Kaum auf Costa Rica angekommen, müssen sich die drei auch schon beweisen, denn Star-Fotograf Rankin übernimmt das Shooting, bei dem die Nachwuchsmodels in Folge 2 ihr Können unter Beweis stellen. Die drei treten also im direkten Vergleich gegen ihre Konkurrenz an.

Wie die drei Nachrück-Models sich schlagen, welche Teilnehmerin die Juroren begeistern kann und wie die anderen Kandidatinnen auf Maribel, Valeria und Jacky reagieren, siehst du in der nächsten Episode.

"Germany's next Topmodel" kommt jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Die Wiederholung gibt es immer freitags auf sixx.

Auf gntm.de findest du ganze Folgen kostenlos und in voller Länge zum online Ansehen. Zudem findest du hier spannende News rund um GNTM, Infos zu den Models und den Juroren.

