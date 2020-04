In Woche 11 von GNTM 2020 konnte Maribel endlich zeigen, was in ihr steckt. Nicht nur beim Unterwasser-Shooting, sondern auch bei der Tanz-Challenge hat sie die Jury, besonders Heidi Klum, von sich überzeugen können. Heidi: "Großes Kompliment an dich Maribel. In den letzten Wochen bist du mega über dich hinausgewachsen." So gekämpft, hat laut Heidi Klum, kein anderes Mädchen wie Maribel.

Viel Lob beim Unterwasser-Shooting

Die GNTM-Kandidatin möchte unbedingt aus der Rolle der Wackel-Kandidatin rauskommen. Um das zu erreichen, möchte sie beim Unterwasser-Shooting alles geben. Heidi ist sich nicht sicher, ob das Modeln wirklich das richtige für die 18-Jährige ist: "Maribel ist immer so ein bisschen das Schlusslicht. Seit ein paar Wochen ist sie mit einem Bein schon im Flugzeug auf dem Weg nach Hause." Doch Maribel beweist Topmodelchefin Heidi Klum das Gegenteil: Beim Shooting ist sie super fokussiert und macht eine tolle Figur unter Wasser. Heidi ist begeistert: "Du hast dich super schön bewegt. Das sah super aus auf dem Monitor!" Maribel ist überglücklich: "Es ist ein geiles Gefühl, endlich aus dem Shooting rauszukommen und zu sagen, dass es richtig gut lief!"

Maribel setzt sich beim Tanz-Duell gegen Julia durch

Nicht nur beim Shooting, sondern auch beim Tanz-Duell mit Massimo Sinató, konnte die GNTM-Anwärterin diese Woche überzeugen. Auch wenn ihre Schritte nicht perfekt gesessen haben, gefiel Heidi was sie gesehen hat: "Sie hat das echt schön gemacht!" Laut Massimo hat Maribel Julia überholt: "Julia hatte im Training die Nasenspitze vorne, aber ich habe dir gesagt du musst aufpassen, denn du hast Maribel ein bisschen unterschätzt. Ich finde das Maribel heute besser war." Heidi kann nur zustimmen: "Du hast dich auch oft vertan, oder? Aber dein Gesicht war so bombe heute, du warst voller Lebensfreude! Das hat man bei Julia nicht gesehen."

Maribel gehört nicht mehr zu den Schlechtesten

Heidi Klum ist sehr stolz auf Maribel: "Letzte Woche war dein Shooting mega und auch diese Woche hat mich dein Foto sehr überzeugt. Also Maribel, du machst mich sehr stolz. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das sage, aber du bist in der Top 10! Du hast richtig geackert und gekämpft!" Damit gehört sie zu den 10 besten Nachwuchsmodels bei GNTM 2020.

Wie sich Maribel in den nächsten Folgen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" schlagen wird, siehst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de.

